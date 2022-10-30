بعد وقوع هجومين بالضفة الغربية :"الجيش الإسرائيلي يعزز قواته"

الجهاز الأمني الاسرائيلي تلقى مؤخرا نحو مئة تحذير لوقوع هجمات واعتداءات

بعد وقوع هجومين أحدهما مساء امس في مستوطنة كريات أربع(الضفة الغربية) والثاني عند مفترق النبي موسى بالقرب من مدينة أريحا بعد ظهر اليوم، ووفقا لتقييم الأوضاع وبعد توصية الجهاز الأمني الإسرائيلي، قرر الجيش الإسرائيلي تعزيز وحدة "يهودا" بقوات إضافية

في حين تطرقت هيئة البث الرسمية "كان" أنه على خلفية التصعيد الأخير في الضفة الغربية ووقوع عدد من الهجمات، تلقى الجهاز الأمني الإسرائيلي تقريبا مئة تحذير من وقوع عمليات-وهو رقم قياسي، وذكرت "كان" أن الشرطة الاسرائيلية توصي المواطنين الذين يحملون سلاحا مرخصا بأن يقوموا بحمله بشكل روتيني.

كما أقر المستوى السياسي فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وإغلاق المعابر مع قطاع غزة في يوم الانتخابات. وبحسب القرار الصادر "الاغلاق سيبدأ من يوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 الساعة 00:01. فتح المعابر ورفع الإغلاق من المرتقب أن يكون الثلاثاء بنفس اليوم الساعة 23:59، وذلك بناء على تقديرات الأوضاع، وسيتم السماح خلال الإغلاق بمرور الحالات الانسانية، الطبية والاستثنائية فقط وسيكون الامر مرتبطا بموافقة من منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق".

ويشار الى أن منفذ عملية الدهس التي أدت إلى إصابة خمسة مقاتلين في عملية دهس قرب أريحا وتحييد المنفذ من قبل القوات الأمنية، هو بركات عودة من بلدة العيزرية الواقعة في منطقة القدس الشرقية. وبحسب القناة "13" لا ينتمي الي تنظيم كان، لكن كان قضى محكومية بالسجون الإسرائيلية وتم إطلاق سراحه.ويعتقد الجهاز الأمني الإسرائيلي انه منفذ هجووم الدهس نفذ الهجوم من أجل استهداف الجنود الإسرائيليين الذين تواجدوا في المنطقة.