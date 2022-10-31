وزير التجارة البحريني على رأس وفد اقتصادي رفيع يزور إسرائيل ويوقع عددا من الاتفاقيات

أضافت الوكالة، أن "الوزير زايد بن راشد الزياني، أشار إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في كلا البلدين"

أفادت وكالة أنباء البحرين، اليوم الإثنين، أن وزير الصناعة والتجارة زايد بن راشد الزياني، إلتقى بعدد من رؤساء الجمعيات الاقتصادية يتقدمهم السيد أمير شاني نائب رئيس اتحاد غرف التجارة الإسرائيلية، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوفد الاقتصادي البحريني إلى إسرائيل.

وأكدت الوكالة، أنه "خلال اللقاء جرى التأكيد على أهمية مثل هذه اللقاءات والتطورات الاقتصادية التي تشهدها العلاقات بين البحرين وإسرائيل والتي تعزز من فرص التعاون الاستثماري بين الجانبين، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات موضع الاهتمام المشترك و السبل الكفيلة بتطوير و زيادة حجم الاستثمارات الثنائية".

وأضافت الوكالة، أن "الوزير زايد بن راشد الزياني، أشار إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في كلا البلدين والذي يمكن أن يسهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف المشتركة".

وفي نفس السياق، أردفت الوكالة أنه "جرت مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين صادرات البحرين والمعهد الإسرائيلي للتصدير والتعاون الدولي"، مشيرة إلى أنه "قامت بتوقيع المذكرة صفاء شريف عبدالخالق، الرئيس التنفيذي لصادرات البحرين ، ونيلي شاليف، الرئيس التنفيذي لمعهد بإسرائيل".

وبحسب الوكالة فإن المذكرة تهدف إلى "تشجيع وتطوير التبادل والتعاون التجاري بين البلدين"، وبموجبها، ستشكل صادرات البحرين والمعهد الإسرائيلي للتصدير والتعاون الدولي بوابة بين الشركات في البحرين وإسرائيل، مما يسمح للمشاريع الدولية الجديدة بالازدهار من خلال هذا التعاون في بيئة تجارية ديناميكية وستتيح للقطاعين العام والخاص المشاركة الكاملة من أجل تحقيق الهدف المشترك المتمثل في تشجيع الصادرات وتعزيز العلاقات التجارية المتبادلة.

كما تم مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين خليج البحرين للتكنولوجيا المالية، مع المركز الإسرائيلي للتكنولوجيا المالية، وهي مبادرة غير ربحية، من أجل التعاون في المشاريع الرئيسية التي تركز على النهوض بالتكنولوجيا المالية في المنطقة.

وأشارت الوكالة، إلى أنه تزامناً مع الزيارة الرسمية لوفد مملكة البحرين الاقتصادي إلى إسرائيل، شهد وزير الصناعة والتجارة البحريني زايد بن راشد الزياني انطلاق عدد من الفعاليات الاقتصادية التي ينظمها مجلس التنمية الاقتصادية.

وقالت الوكالة، إن "البرامج الاقتصادي الترويجي تضمن العديد من الموضوعات والفعاليات الاقتصادية، من بينها ندوة حول اتجاهات صناعة التكنولوجيا الفائقة للنظام الإيكولوجي للأعمال الإسرائيلية، عرض حول فرص الاستثمار في البحرين للشركات الإسرائيلية، نظرة عميقة إلى عروض القيمة في البحرين وبالإضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم بين الجانبين".

وكان وزير التجارة والصناعة البحريني زايد بن راشد الزياني قد أكد خلال مقابلة مع i24NEWS أن اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل ستوقع في نهاية العام الحالي، معتبرا إنها ستشكل بداية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، كما رحب بمشاركة مظليين إسرائيليين في عملية إنزال مؤخرا بمناسبة مرور عامين على اتفاقية ابراهيم