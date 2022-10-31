الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة أجنبية تحمل 11 مليون لتر من الوقود المهرب في مياه الخليج

"قيمة حمولة ناقلة النفط هذه تبلغ 220 مليار تومان (5 ملايين دولار)"،

أفادت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، اليوم الاثنين، أن رئيس قضاة محافظة هرمزجان (جنوب شرقي إيران) مجتبى قهرماني، أن الحرس الثوري الإيراني ضبط ناقلة نفط أجنبية في مياه الخليج العربي، محملة بالوقود المهرب.

وأضافت الوكالة، أن مجتبى قهرماني، قال إنه تماشياً مع تنفيذ الأمر القضائي، تم تحديد رجال المنطقة البحرية الأولى التابعة لـ"الحرس الثوري"، للاستيلاء على ناقلة نفط أجنبية تحمل 11 مليون لتر من الوقود المهرب في مياه الخليج العربي، مضيفا أن "قيمة حمولة ناقلة النفط هذه تبلغ 220 مليار تومان (5 ملايين دولار)"، مشيراً إلى أن "الناقلة جرى ضبطها بعد شهر من العمل الفني والإعلامي التفصيلي".

وأشار مجتبى قهرماني، إلى أن "قبطان ناقلة النفط الأجنبية وطاقمها محتجزون أيضاً لاستكمال إجراءات التحقيق والإجراءات القانونية"، مؤكدا أن "شحنة 11 مليون لتر من ناقلة النفط الأجنبية المضبوطة تعادل 5500 سيارة نيسان ونحو 110 سيارات سيدان".

وقام الحرس الثوري بإحتجاز عدة سفن في الأشهر القليلة الماضية، بتهمة تهريب الوقود الإيراني في مياه الخليج.