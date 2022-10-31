الرئيس الإسرائيلي: يتسلم أوراق اعتماد سفراء جدد

تم استقبال السفراء الجدد من قبل الفرقة العسكرية الإسرائيلية التي عزفت الأناشيد الوطنية لدول السفراء.

تسلم الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ أوراق اعتماد سفراء جدد لمولدوفا وغانا وزيمبابوي ونيوزيلندا ومنغوليا، ولأول مرة بالاو ، في سلسلة من الاحتفالات الرسمية في مقر إقامة الرئيس في القدس.

وتم استقبال السفراء الجدد من قبل الفرقة العسكرية الإسرائيلية التي عزفت الأناشيد الوطنية لدول السفراء. وبعد الحفل، قدم السفراء أوراق اعتمادهم إلى هرتسوغ.

واجتمع هرتسوغ مع كل سفير، وبعد ذلك وقع كل سفير في دفتر الزوار. وفي نهاية كل احتفال تم عزف النشيد الوطني الإسرائيلي.

وهنأ هرتسيوغ سفير مولدوفا الكسندر رويتمان، على ترقيته من منصب القائم بالأعمال لمولدوفا لدى إسرائيل وأشار إلى أن إسرائيل ومولدوفا تحتفلان بمرور ثلاثين عامًا على العلاقات الدبلوماسية، ووجه رويتمان تحياته الشخصية من رئيس مولدوفا إلى هيرتسوغ ودعوته لزيارة البلاد.

Kobi Gideon (GPO) الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ يتسلم أوراق اعتماد سفير مولدوفا الكسندر رويتمان في القدس ، 31 أكتوبر 2022.

بعد أن كانت سفيرة جمهورية غانا، ليديا أوفوسوا أمارتي ، نائب سفير غانا سابقًا في مصر. ناقش الاثنان إمكانات السياحة والحج الغانيين في إسرائيل.

أما السفير الثالث الذي قدم خطابات الاعتماد، فكان السفير غير المقيم لجمهورية زيمبابوي ، شيبا شومبايوندا ، الذي شغل منصب سفير زيمبابوي في مصر منذ عام 2019.

Kobi Gideon (GPO) الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ يتسلم أوراق اعتماد سفيرة جمهورية زيمبابوي ، شبا شومباوندا ، في القدس ، 31 أكتوبر ، 2022.

بعد ذلك ، قدمت سفيرة نيوزيلندا غير المقيمة، زوي كولسون سنكلير - التي تعمل في الوقت نفسه سفيرة لنيوزيلندا في تركيا وأذربيجان والأردن - رسائلها. ناقش كولسون سنكلير وهيرزوغ تاريخ وثقافة الماوري. كان والد هرتسوغ ، حاييم هرتسوغ ، الذي شغل منصب الرئيس السادس لإسرائيل - أول رئيس دولة إسرائيلي يزور نيوزيلندا.

Kobi Gideon (GPO) الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ يتسلم أوراق اعتماد سفيرة جمهورية بالاو ، إيلانا سيد ، في القدس ، 31 أكتوبر ، 2022.

وأخيراً ، كانت السفيرة غير المقيمة لجمهورية بالاو إيلانا سعيد، وهنأها هرتسوغ على اعتبارها أول سفير لبالاو في دولة إسرائيل. وتحدثت بالاو مع هيرتسوغ عن تراثها اليهودي، وناقشا سبل قيام إسرائيل بمساعدة بنيوزيلندا بشكل أكبر في الزراعة والتكنولوجيا وتحلية المياه.