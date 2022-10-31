هل سيعود تنظيم داعش الى نفس حجم قوته السابق في سوريا؟

مسؤولون امريكيون يحذرون من أن التنظيم المتطرف بدأ يستعيد قوته في مواقع متعددة من البلاد

أفاد موقع "العربية" صباح اليوم أن تنظيم داعش زاد خلال الفترة الأخيرة من هجماته على مواقع موالية للحكومة السورية، وعلى مواقع كردية. ونقلت مصادر مطلعة أن التنظيم المتطرف يواصل نشاطه في الأراضي السورية، حتى يثبت وجوده بشكل فعلي، وذلك خلافا لما أعلنه التحالف الدولي عن هزيمته في آذار/مارس 2019.

وأضاف المسؤولون أن نشطاء التنظيم المتطرف يركزون الهجمات من خلال هجمات مسلحة وأهداف محددة مسبقا، وأيضا اطلاق نار بدون تمييز. التنظيم انتقل مؤخرا الى نقاط مختلفة في منطقة سوريا، حتى يثبت بأن خلاياه لا زالت فعاله، مثلما حذر مسؤولون أمريكيون كثر في الفترة الأخيرة. اضافة لذلك، افاد المسؤولون أن للتنظيم خلايا تختبأ في أماكن جبلية كثيرة في أنحاء البلاد، والذين لا زالوا ينفذون هجمات من فترة لأخرى، من خلال التقدم في مناطق يسيطر عليها الجيش السوري والقوات الكردية.

ويشار الى أن داعش تكبد خسائر مؤلمة بعد تصفية قائد التنظيم أبو ابراهيم الهاشمي القريشي، في شهر شباط/فبراير الأخير. القائد السابق، بحسب داعش فجر نفسه الشهر الماضي في سوريا، حتى لا يتم القاء القبض عليه من قبل القوات الأمريكية التي كانت تنشط في المكان. بعد هذه العملية قال الرئيس الأمريكي "نحن نعرف ان الجنود السبعة اقتربوا لالقاء القبض على الارهابي، في تصرف جبان يائيس، وعدم احترام لحياة أفراد اسرته، اختار بأن يفجر نفسه، ليس فقط الحزام الناسف، وانما الطابق الثالث".