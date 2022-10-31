الجيش الإسرائيلي يحبط محاولة تهريب أسلحة في غور الأردن

الجيش ألقى القبض على شخص آخر للاشتباه في أنه ساعد في محاولة التهريب، وتم نقل المشتبهين والأسلحة

أحبطت القوات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، محاولة تهريب أسلحة بالقرب من السياج الحدودي في غور الأردن، وتم القبض على المشتبه به بعد مطاردته ومصادرة 25 بندقية،بحسب الجيش الإسرائيلي.

وأفاد البيان أن الجيش ألقى القبض على شخص آخر للاشتباه في أنه ساعد في محاولة التهريب، تم نقل المشتبهين والأسلحة إلى شرطة إسرائيل لإجراء مزيد من التحقيقات.وقالت الشرطة إن المشتبه بهما سيمثلان أمام المحكمة، غدا الثلاثاء، لتمديد احتجازهما.

وكان الجيش الإسرائيلي، في شهر أغسطس/آب المنصرم، قد أعلن عن إحباط محاولات تهريب الأسلحة على الحدود الأردنية والمصرية هذا العام - في الأشهر الستة الأولى من عام 2022 ، تمت مصادرة ما يقرب من 300 قطعة سلاح غير قانونية وأكثر من 4400 رطل من المخدرات.

وقال قائد لواء غور الأردن العميد مئير بيدرمان في ذلك الوقت إن "القوات الاسرائيلية تحقق نجاحا كبيرا في معركتنا ضد محاولات تهريب الاسلحة".

وتنشط إسرائيل أيضًا على الحدود مع لبنان، حيث أحبطت في وقت سابق من هذا الشهر محاولة لتهريب مخدرات وذخائر من الجار الشمالي. حيث اعتقل جنود الجيبش الإسرائيلي من اللواء الإقليمي 769 مشتبهًا بحوزته بندقيتين و 66 رطلاً من المخدرات تزيد قيمتها عن 226 ألف دولار.