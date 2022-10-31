إسرائيل: أمير برعام يتولى رسميا منصب نائب رئيس أركان الجيش

سيحل محل اللواء هيرزي هاليفي، الذي سيصبح رئيسا لأركان الجيش الإسرائيلي بدلا من الفريق افيف كوخافي.

تولى الميجر جنرال أمير برعام مهامه رسميا كنائب لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي بعد مراسم عسكرية قصيرة أقيمت صباح اليوم الإثنين في مقر قيادة الجيش في تل أبيب، وحل محل اللواء هيرزي هاليفي، الذي سيصبح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي القادم في 17 يناير/كانون الثاني من العام الوشيك بدلا من الفريق افيف كوخافي.

وأنهى برعام (53 عاما )مؤخرا فترة ولايته كرئيس للقيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي، وشغله من عام 2019 حتى الشهر المنصرم، وشغل عدد من المناصب الهامة الأخرى في الجيش، وكان يقود لواء المظلة، الوحدة التي تم تجنيده منها في عام 1988.

وكان وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، قد عين الجنرال أمير برعام، يوم 24 من أكتوبر/تشرين /الأول الجاري، نائبا لرئيس هيئة الأركان الإسرائيلية القادم هرتسي هاليفي، وذلك بعد توصية من رئيس هيئة الأركان أفيف كوخافي والرئيس القادم. وقال غانتس :"الجنرال برعام، والذي أعرفه منذ عشرات السنوات، ضابط ممتاز، ولديه خبرة تشغيلية واسعة، قاد خلال السنوات الأخيرة عمليات واسعة وناجحة في المنطقة الشمالية، وتوجد لديه كافة الصفات المطلوبة لأداء مهامه وشغل مهمة نائب رئيس هيئة الأركان".

اللواء برعام ، الذي أعرفه منذ عقود ، هو ضابط رفيع المستوى يتمتع بخبرة تشغيلية واسعة. وقال غانتس في بيان بعد التعيين "في السنوات الأخيرة قاد عمليات مهمة وناجحة في الساحة الشمالية ، ولديه كل الصفات اللازمة لإنجاز المهمة والعمل كنائب لرئيس الأركان".