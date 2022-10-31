أحد قادة مجموعة "عرين الأسود" يسلم نفسه للأجهزة الأمنية الفلسطينية

ويشار الى أن محمد طبنجة هو القيادي الأخير في مجموعة "عرين الأسود" التي نفذت عددا من العمليات

أفادت هيئة البث الرسمية "كان" نقلا عن مصادر فلسطينية أن محمد طبنجة من قادة مجموعة "عرين الأسود" في نابلس، قام بتسليم نفسه إلى الأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية.

وذكرت تقارير فلسطينية بأن طبنجة قال في منشور عبر حسابه في فيسبوك :"نواصل حربنا ضد المحتل..هذه استراحة مقاتل"، طبنجة هو الذي بقي بقيادة المجموعة بعد أن تم تصفية أعضاء آخرين من قبل إسرائيل أو قيامهم بتسليم أنفسهم إلى الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

مجموعة "عرين الأسود" المكونة من اعضاء شباب من مخيمات اللاجئين في منطقة نابلس، احتلت العناوين بعد قيامها بعدد من العمليات خلال الأشهر الأخيرة. وردا على ذلك، بدأت قوات الأمن الإسرائيلية بتنفيذ سلسلة من النشاطات ضد رؤساء المجموعة، والتي أدت في النهاية فعليا الى حلها.كما أن عددا من النشطاء الذين لم يقتلوا من قبل قوات الجيش الإسرائيلي فضلوا تسليم أنفسهم الى أجهزة الأمن الفلسطينية ، وكان آخرهم طبنجة.