الانتخابات الإسرائيلية: افتتاح مراكز الاقتراع أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم من الساعة السابعة إلى العاشرة مساء

يبلغ عدد أصحاب حق التصويت أكثر من 6 ملايين و700 ألف شخص منهم مليون و54ألف ناخب من العرب(17 في المئة)

افتتحت في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم الثلاثاء، مراكز الاقتراع أمام الناخبين في إسرائيل للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الكنيست الـ 25. وتستمر العملية حتى العاشرة مساء.

ويبلغ عدد أصحاب حق التصويت أكثر من 6 ملايين و700 ألف شخص منهم مليون و54 الف ناخب من العرب (17 في المئة) ويتنافس في هذه الانتخابات40 قائمةويبلغ عدد صناديق الاقتراع حوالي 12 الفا بالإضافة الى 280 صندوقًا خاصًا بمرضى كورونا.

وقامت لجنة الانتخابات المركزية باستيعاب 68 األف مستخدم للعمل في يوم الانتخابات والإشراف على سلامة سيرها. ورصد للعملية538 مليون شاقل.

وفي السياق قررت السلطات الأمنية في إسرائيل، صباح الإثنين ،فرض إغلاق على الضفة الغربية، اليوم الثلاثاء، في خطوة تحسبية خشية انزلاق عمليات أمنية عدائية إلى داخل البلاد، على خلفية التوتر المتصاعد الذي شهدته منطقة الضفة الغربية خلال اليومين الأخيرين.

ولضمان سير العملية الانتخابية، نشرت الأجهزة الأمنية 18 ألف شرطي ومقاتل من حرس الحدود في أنحاء إسرائيل، على خلفية موجة العمليات العدائية في الأسابيع الأخيرة، قال مسؤول كبير في الشرطة الإسرائيلية في حديث مع القناة N12 ان"دافع المنظمات المسلحة والمهاجمين الأفراد لتنفيذ عمليات في يوم الانتخابات- مرتفع للغاية".

ومن المقرر أن يدلي جنود الجيش الإسرائيلي بأصواتهم في الانتخابات الإسرائيلية الـ 25 اليوم الثلاثاء في 710 مركز اقتراع تقع في القواعد والمراكز العسكرية في جميع أنحاء البلاد.