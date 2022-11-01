الانتخابات الإسرائيلية: افتتاح مراكز الاقتراع أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم من الساعة السابعة إلى العاشرة مساء
يبلغ عدد أصحاب حق التصويت أكثر من 6 ملايين و700 ألف شخص منهم مليون و54ألف ناخب من العرب(17 في المئة)
افتتحت في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم الثلاثاء، مراكز الاقتراع أمام الناخبين في إسرائيل للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الكنيست الـ 25. وتستمر العملية حتى العاشرة مساء.
ويبلغ عدد أصحاب حق التصويت أكثر من 6 ملايين و700 ألف شخص منهم مليون و54 الف ناخب من العرب (17 في المئة) ويتنافس في هذه الانتخابات40 قائمةويبلغ عدد صناديق الاقتراع حوالي 12 الفا بالإضافة الى 280 صندوقًا خاصًا بمرضى كورونا.
وقامت لجنة الانتخابات المركزية باستيعاب 68 األف مستخدم للعمل في يوم الانتخابات والإشراف على سلامة سيرها. ورصد للعملية538 مليون شاقل.
وفي السياق قررت السلطات الأمنية في إسرائيل، صباح الإثنين ،فرض إغلاق على الضفة الغربية، اليوم الثلاثاء، في خطوة تحسبية خشية انزلاق عمليات أمنية عدائية إلى داخل البلاد، على خلفية التوتر المتصاعد الذي شهدته منطقة الضفة الغربية خلال اليومين الأخيرين.
ولضمان سير العملية الانتخابية، نشرت الأجهزة الأمنية 18 ألف شرطي ومقاتل من حرس الحدود في أنحاء إسرائيل، على خلفية موجة العمليات العدائية في الأسابيع الأخيرة، قال مسؤول كبير في الشرطة الإسرائيلية في حديث مع القناة N12 ان"دافع المنظمات المسلحة والمهاجمين الأفراد لتنفيذ عمليات في يوم الانتخابات- مرتفع للغاية".
ومن المقرر أن يدلي جنود الجيش الإسرائيلي بأصواتهم في الانتخابات الإسرائيلية الـ 25 اليوم الثلاثاء في 710 مركز اقتراع تقع في القواعد والمراكز العسكرية في جميع أنحاء البلاد.
01 نوفمبر 2022
قال منصور عباس خلال تصويته صباح اليوم الثلاثاء، "أعتقد أن هناك اتجاهًا تصاعديًا في المجتمع العربي ، وهناك صحوة ، وأدعو الناخبين العرب إلى التدفق إلى صناديق الاقتراع ، وأدعو جميع مواطني دولة إسرائيل للمشاركة في الانتخابات والتصويت لصالح الاحزاب التي يؤمنون بها ".
أدلى وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس بصوته بالقرب من منزله في روش هاين ،(وسط إسرائيل)، قائلاً وهو يصوت: "صباح الخير لجميع شعب إسرائيل، الانتخابات هي عطلة للديمقراطية. هذه الانتخابات هي أيضًا دعوة للاستيقاظ الديموقراطية، وأدعو جميع مواطني دولة إسرائيل إلى الخروج وممارسة حقهم في التصويت باحترام مع احترام الآخرين ".
وتابع:"لا نريد المزيد من التحريض. لا نريد المزيد من الانقسام. نريد المزيد من الوحدة ، والمزيد من الأمن ، والمزيد من المصالحة بين الناس ، وقدرة أكبر على قبول بعضهم البعض. في رأيي ، هذه الانتخابات لا تتعلق بالحزب الكبير لكن عن الحزب الذي يستطيع. ضد التحريض وضد الانقسام والافتراء ومن أجل الوحدة. سنكافح من أجل ذلك. وأدعو الجميع: اذهبوا صوتوا ولنلتقي بفرح وأقل في الانتخابات"
رئيس حزب يهدوت هتوراة الموحد المتشدد موشيه غافني يصوت في بني براك صباح اليوم الثلاثاء،وقال غافني أثناء التصويت "هذا الواقع الذي سنخوض فيه الانتخابات للمرة الخامسة خلال ثلاث سنوات ونصف ، سيء للغاية، إنه أمر سيء للبلاد ، إنه سيء للمواطنين. آمل هذه المرة أن تكون هناك نهاية لهذه الملحمة."
صوّتت رئيسة حزب ميريتس زهافا غالون في مركز الاقتراع في بتاح تكفا، وقالت "نحن في حالة طارئة، هذه هي الانتخابات الأولى في تاريخ البلاد بين الديمقراطية والكوهينية. ميرتس تتأرجح ، وإذا سقطت - سيكون نتنياهو رئيسا للوزراء وبن غفير قائدا لسرايا الهجوم. بياناتنا من الأيام القليلة الماضية مقلقة للغاية. هذه نداء أخير لمعسكر التغيير للتعبئة: إذا لم تصوت لميرتس - ستنهار الكتلة بأكملها. يجب أن نصوت من ميرتس"
رش متطرفون سائلا ضارا في مراكز الاقتراع في مدينة بيت شيمش بوسط البلاد في محاولة لثني الناس عن التصويت. وتحقق الشرطة الإسرائيلية حاليا في الحادث.
أدلى الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ وزوجته بصوتهما في انتخابات الكنيست الـ 25 في القدس ، ودعا جميع مواطني إسرائيل إلى الخروج والتصويت، وقال:“إسرائيل ديمقراطية حقيقية. سيخرج ملايين الناخبين اليوم للتصويت ويقررون مستقبل واتجاه أمتنا. هذه ديمقراطية مزدهرة لها أصوات متعددة. يجب أن نحترم دائمًا هذا الحق الهائل الذي نتمتع به ، حيث يوجد العديد من الدول والمليارات من البشر الذين للأسف لا يتمتعون بهذا الحق ".
وأضاف الرئيس: "أريد أن أكرر: التصويت يحدث فرقا دون أدنى شك. أي شخص يعتقد أن صوته لا يهم هو مخطئ. لذلك أناشد جميع مواطني هذا البلد: مارسوا حقكم الديمقراطي ، واذهبوا للتصويت! "
رئيس حزب "شاس" أرييه درعي يدلي بصوته في الانتخابات العامة الإسرائيلية في القدس، صباح اليوم الثلاثاء. وقال "اليوم هذه هي المعركة المصيرية، الكفاح من أجل دولة يهودية". واضاف "لقد استثمروا عشرات الملايين في الوسط العربي حتى لا تكون هناك دولة يهودية هنا وتكون هناك دولة لجميع مواطنيها".
أدلى رئيس حزب عوتسما هيهوديت "القوة اليهودية" إيتمار بن غفير بصوته في مركز اقتراع في مستوطنة كريات أربع الإسرائيلية، خلال الانتخابات العامة الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، وقال بن غفير: "في اقتراعنا، نقبل أيضًا نتنياهو كرئيس للوزراء ولكن أيضًا حكومة يمينية كاملة".وتابع"لسنوات عديدة، كانت هناك أعذار لعدم تنفيذ سياسات اليمين. الآن فرصة لنا لنكون أكبر من غانتس وتنفيذ سياسات اليمين".
رئيس حزب "يسرائيل بيتينو" أفيغدور ليبرمان وزوجته يدليان بأصواتهما في مركز اقتراع في نوكديم، إسرائيل، خلال الانتخابات العامة الإسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء
رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد، يدلي بصوته في الانتخابات الإسرائلية الكنيست الـ 25 ، بعد زيارة قبر والده، وقال لبيد: "قال لي والدي: تذكر أن أعظم معجزة حدثت لنا هي أن اليهود لهم وطنهم، لقد وعدته هذا الصباح بأننا سنواصل العمل الجاد لضمان مستقبل هذه المعجزة ".