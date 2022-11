السفير الإسرائيلي ينتقد خبيرة الأمم المتحدة المكلفة بملف العنصرية ويتهمها بـ 'ازدواجية المعايير'

انتقد سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان يوم الإثنين المقرر الخاص للمنظمة المعني بالعنصرية، إي تنداي آتشيومي، بدعوى مساعدتها "المعادين للسامية" من خلال "توصيات قائمة على الاعتلال" بخصوص إسرائيل.

جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع للأمم المتحدة حيث قدمت آتشيومي تقريرًا يوصي بتعليق أو إلغاء اعتماد تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست (IHRA) لمعاداة السامية.