بزيارته للبحرين: فرنسيس يصبح أول حبر أعظم يزور البلاد

صباح السبت، يترأس الحبر الأعظم القدّاس في ملعب البحرين الوطني. ومن المتوقع أن يحضره قرابة 28 ألف مسيحي

يتوجّه البابا فرنسيس الخميس، الى البحرين في زيارة تستمر أربعة أيام، هي الأولى لحبر أعظم الى المملكة الخليجية، تهدف إلى تعزيز الحوار مع الإسلام.

والزيارة التي تأتي في إطار منتدى حوار بين الشرق والغرب، هي الزيارة التاسعة والثلاثون التي يجريها بابا روما إلى الخارج، والثانية من نوعها الى شبه الجزيرة العربية بعد زيارته التاريخية إلى الإمارات العربية المتحدة عام 2019 وكان البابا فرنسيس قد شارك مؤخرا مع مجموعة كبيرة من قادة الأديان العالمية والتقليدية في كازاخستان في النسخة السابعة من مؤتمر زعماء الأديان العالمية والتقليدية في عاصمة كازاخستان نور سلطان.

ومن المقرر أن يلقي البابا البالغ من العمر 85 عاماً، والذي يستخدم في الوقت الراهن كرسياً متحركاً للتنقّل، سبعة خطابات خلال زيارته الى البحرين، البالغ تعداد سكانها 1,4 مليون نسمة.

ويلقي البابا الذي يبدأ زيارته، ظهر الخميس، كلمة أمام أعضاء "مجلس حكماء المسلمين" في جامع قصر الصخير الملكي ويلتقي شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب، الذي وقع معه في أبو ظبي وثيقة تاريخية حول الأخوة الإنسانية.

أثارت الزيارة في الوقت نفسه، انتقاد منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان، دعت البابا الى التراجع عنها أو ممارسة الضغط على العائلة المالكة لوضع حدّ للانتهاكات المتكررة للحريات والتمييز، خصوصاً ضد أتباع الطائفة الشيعية.

في مقال نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية، أبدى المدير التنفيذي لمنظمة "أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين" حسين عبدالله خشيته من أن تضفي زيارة البابا الى المملكة "شرعية على سياسة الملك حمد (بن عيسى آل خليفة) القائمة على التمييز".

ويحظى البابا فرنسيس باستقبال رسمي في العوالي عند الساعة 16,45 بالتوقيت المحلي (13,45 ت غ)، ثم يلتقي ملك البحرين في قصر الصخير، حيث يلقي كلمته الأولى أمام السلطات وممثلين عن المجتمع المدني والسلك الدبلوماسي.

بعد اختتامه يوم الجمعة "منتدى البحرين للحوار: الشرق والغرب من أجل العيش الإنسانيّ معاً"، يترأس الحبر الأعظم لقاء مسكونياً وصلاة من أجل السلام في كاتدرائية سيدة العرب، الكنيسة الكاثوليكية الأكبر في منطقة الخليج العربي والتي جرى افتتاحها نهاية العام 2021.

صباح السبت، يترأس الحبر الأعظم القدّاس في ملعب البحرين الوطني. ومن المتوقع أن يحضره قرابة 28 ألف مسيحي، 20 ألفاً منهم من المقيمين في البحرين، وفق ما يقول كاهن الجالية العربية في البحرين الأب شربل فياض لوكالة فرانس برس.

ويُنتظر مشاركة مؤمنين مسيحيين مقيمين في دول الخليج المجاورة كالسعودية والإمارات والكويت وقطر وعُمان في القداس، بحسب فياض.

ويختتم البابا زيارته الأحد بصلاة مع رجال الدين الكاثوليك في كنيسة القلب الأقدس في المنامة.