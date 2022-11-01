مخاوف إسرائيلية من انتقال العمليات العدائية الى جنوب الضفة الغربية

تأتي المخاوف بعد إعلاق مجموعة "أسود الحق" مسؤوليتها عن عملية إطلاق النار في مستوطنة كريات اربع

العمليات التي أدت الى قرار مضاعفة القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية، والمخاوف من انتقال العمليات العدائية والهجمات الى جنوب الضفة الغربية. في الوقت الذي فيه يركز الشاباك والجيش الإسرائيلي حربهم ضد مجموعة "عرين الأسود" و"كتيبة جنين" يبدو انه اقيم تنظيم جديد أطلق على نفسه اسم "أسود الحق" والذي يطلق عليه الجهاز الأمني بحسب موقع ماكو "فرع الخليل للعصابات الإجرامية التي دخلت دائرة الإرهاب". التقديرات الأمنية بحسب "ماكو" هي بأن هذا التنظيم مسؤول عن عدد من عمليات إطلاق النار وقعت خلال الفترة الأخيرة، من بينها اطلاق نار تجاه مواقع عسكرية وبيوت سكان في المنطقة.

الحديث هنا لا يدور عن تنظيم كبير نجح بتنفيذ عمليات خطيرة، لكن ما يحدث في الخليل بحسب "ماكو" ’يذكر جدا في نابلس، والذي فيه تحولت مجموعة "عرين الأسود" من عصابة إجرامية مع سلاح الى تنظيم مسلح أدى الى قيام القوات الاسرائيلية بتنفيذ حملة عسكرية ضدهم’.

التقديرات الإسرائيلية هي أن الحديث يدور عن عشرات المسلحين، والناشطين أيضا في مواقع التواصل الاجتماعي, ويشار الى أنهم اعلنوا مسؤوليتهم عن العملية في مستوطنة "كريات أربع"، من الممكن أن "أسود الحق" موالين لحماس واستغلوا كأداة لتنفيذ عمليات يمكن لحماس ان تعلن عدم مسؤوليتها عنها، حتى لا يكون رد إسرائيلي عليها.