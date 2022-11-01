الشرطة الإسرائيلية تلقي القبض على شخص للإشتباه به في محاولته خطف امرأة

أبلغت الشابة الشرطة أن شخصًا غريبًا حاول إجبارها على ركوب سيارته في شارع "ديفيد ريمز"

قامت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بإعتقال رجل إسرائيلي يبلغ من العمر 51 عاما، وذلك للإشتباه فيه بمحاولة اختطاف امرأة في العشرينات من عمرها في مدينة طبريا شمال البلاد، مشيرة إلى أن "العملية تبدو أنه جريمة ذات دوافع قومية".

وأبلغت الشابة الشرطة أن شخصًا غريبًا حاول إجبارها على ركوب سيارته في شارع "ديفيد ريمز" القريب من محطة الحافلات المركزية في المدينة.

واستطاعت قوات الأمن من العثور على المشتبه به واعتقاله بعد وقت قصير، في شارع قريب ونقلوه إلى مركز للشرطة لاستجوابه، وأُوكل التحقيق إلى الشاباك، حيث يجري فحص الدافع القومي للجريمة.

وتصاعدت التوترات في إسرائيل ، التي جرت في بداية انتخابات يوم الثلاثاء ، بسبب الخطاب السياسي العنيف وموجة الهجمات الفلسطينية والعمليات الإسرائيلية داخل مدن في الضفة الغربية.