تقرير: ايران تخطط هجوما على أهداف أمريكية في السعودية

اسرائيل والقوات المتواجدة على أراضيها ترفع حالة التأهب الأمني بسبب توقعات من هجوم ايراني

رفعت السعودية والقوات العسكرية المتواجدة فيها حالة التأهب العملياتي، وذلك بعد الحصول على معلومات استخباراتية مفادها إن ايران تخطط لتنفيذ هجوم عسكري خلال الفترة القريبة، كان هذا بحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال". وبحسب التقرير، مسؤولون سعوديون وأمريكيون متخوفون من هجوم ايراني يستهدف القوات الأمريكية في الخليج. المتحدث باسم المجلس الأمن القومي الأمريكي قال إنه "متخوف جدا من الاستفزازات الايرانية ضد السعودية وحلفائها".

يأتي التقرير على خلفية التوتر بين واشنطن والرياض، وإعلان رئيس مجلس النواب الأمريكي بوب ماندنيز إنه ينوي فرض فيتو على مواصلة صفقات بيع الأسلحة بين الولايات المتحدة والسعودية. ويأتي الإعلان بعد قرار منظمة اوبك+ تخفيض كمية انتاج النفط مليونين برميل يوميا.

وانتقد منانديز قرار السعودية الدولة التي تقود اوبك +، دعم هذا التخفيض، والذي سيؤدي الى رفع أسعار الوقود في كل أنحاء العالم، جاء هذا بعد ثلاثة أشهر فقط من زيارة الرئيس بايدن الى السعودية، والتي جاءت تحديدا بهدف تخفيض الأسعار. منانديز اتهم السعودية بالمساعدة بجهود روسيا في أوكرانيا، وانها كمصدرة كبيرة للنفط، تتمتع بشكل من ارتفاع الأسعار الدولي.