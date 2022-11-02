وقعت عملية اعتداء دهسًا عند حاجز مكابيم المعروف محليا بحاجز بيت سيرا غربي مدينة رام الله، في الضفة الغربية

أبلغت السلطات الأمنية في إسرائيل عن وقوع عملية اعتداء دهسًا عند حاجز مكابيم المعروف محليا بحاجز بيت سيرا غربي مدينة رام الله، في الضفة الغربية.

وأضاف الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن عملية الدهس التي وقعت، صباح الأربعاء بمحيط حاجز مكابيم أسفرت عن إصابة واحدة وسط تحييد المنفذ.

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي "في الساعة 08:34 تم تلقي بلاغ على الخط الساخن 101 التابع لنجمة داود الحمراء في منطقة القدس عن حادثة دهس بالقرب من مستوطنة بيت حورون غربي رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية. وقدّم مسعفو نجمة داود الحمراء العلاج الطبي في المكان للمصاب البالغ من العمر 20 عامًا وتم نقله بعدها إلى مستشفى شعري تسيديك، في حالة خطيرة جراء الإصابة الخطيرة في أطرافه".

التفاصيل تأتي تباعّا...........