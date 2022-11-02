لبنان تعقب على نتائج الانتخابات الإسرائيلية:"لا توجد مخاوف لإلغاء اتفاق ترسيم الحدود"

عقب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي على النتائج المتوقعة لانتخابات الكنيست الـ25 وقال إن "الضمانات التي قدمتها الولايات المتحدة لاتفاق ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان تقول إنه لا توجد مخاوف لإلغاء الاتفاق في حال فاز نتنياهو بالانتخابات". جاء هذا على خلفية تصريحات رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، ضد الاتفاق.

ويشار إلى أن رئيس الحكومة السابق هاجم الاتفاق وقال "هذه ليست اتفاقية تاريخية وإنما استسلام تاريخي"، وقال إنه "على مدار أكثر من عشر سنوات خلال الحكومات التي كانت برئاستي لم نخضع لتهديدات نصر الله- ولم نتلقى أي حرب. حتى جاء لابيد، وخلال ثلاثة أشهر استسلم لابيد بصورة تامة لكل طلبات حزب الله".

وأضاف نتنياهو "وكيف يحاول لابيد تبرير الاستسلام؟" وتابع "هو يقول إنها مطلوبة حتى نتمكن من استخراج الغاز من منصة كاريش، أريد أن أذكر لابيد بأن الخزان موجود في عمق منطقتنا، وأن عمليات التطوير بدأت هناك منذ خمس سنوات، ولا مرة حلمنا الحصول على موافقة نصر الله من أجل