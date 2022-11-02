هبوط اضطراري: جندية في الجيش الإسرائيلي أمضت ساعات على أرض إيران في طهران

كانت الجنديّة الشابة في "رحلة" لزيارة عائلتها في أوزبكستان واستقلت الطائرة من طشقند

سمحت السلطات الأمنية الإسرائيلية بالكشف الأربعاء عن خبر مفاده أن طائرة مدنية (تابعة لشركة أجنبية) حطت يوم الخميس الماضي جراء هبوط اضطراري في إيران، وذلك بسبب مشكلة طبية مر بها أحد ركاب الطائرة، والذي تسبب بتغيير مسار الرحلة الذي كان مخطط له أصلاً.

كانت الجنديّة الشابة في "رحلة" لزيارة عائلتها في أوزبكستان، واستقلت الطائرة من طشقند حيث كان من المقرر أن تهبط في دبي، لكن حين شعر أحد الركاب بسوء، هبطت الطائرة لبضع ساعات في إيران.

وهو الأمر الذي دفع الجندي إلى القلق "بحسب مصادر أمنية" خشية أن يُكتشف أنها إسرائيلية تخدم في الجيش الإسرائيلي. كان لابيد وقتها مشغولاً باتفاقية الغاز، وغانتس في أنقرة، وكلاهما أجرى الاتصال مباشرة مع رئيس هيئة الأركان العامة أفيف كوخافي دون إخبار أي وزير لتجنب أي تسريبات.

وكان صحفي إسرائيلي قد كشف عن الموضوع، لكنه اضطر إلى حذفه بسبب الرقابة.

وقد مكثت الطائرة وركابها لعدة ساعات على أرض المطار، لتغادر الطائرة بعد عدة ساعات وتستمر باتجاه وجهتها دون وقوع حوادث استثنائية.