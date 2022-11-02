شخصيات رياضية إيرانية تطالب "الفيفا" بمنع منتخب بلادهم من المشاركة في كأس العالم قطر 2022

"هذا يكفي، نعتقد أن إيران تقتل المحتجين، يجب حظرهم حتى يكون لدينا دولة ديمقراطية مثل أي دولة أخرى في العالم"

قبل أكثر من أسبوعين بقليل من انطلاق كأس العالم قطر 2022، بعثت شخصيات رياضية إيرانية برسالة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يطالبون بمنع منخب بلادهم من المشاركة في بطولة كرة القدم الدولية في قطر، وقالوا إن ليس أمامهم خيار سوى الانقلاب على بلدهم، مشيرين إلى ما يعتبرونه عنفًا وتمييزًا ترعاه الدولة ضد المرأة.

وتضم الشخصيات الرياضية أبطالًا سابقين في رياضات مثل الكاراتيه والجودو والمصارعة، بعضهم يعيش في المنفى

ومن جهته قال بطل المصارعة السابق سردار باشاي "إيران مختلفة عن أي دولة أخرى" وحث على أن "اتحاد كرة القدم يجب أن يكون مستقلا، لكن في إيران، إنها مزحة. كل شيء يسيطر عليه الحرس الثوري".

وأكد سردار"هذا يكفي، نعتقد أن إيران تقتل المحتجين، يجب حظرهم حتى يكون لدينا دولة ديمقراطية مثل أي دولة أخرى في العالم."

وفي السياق قال بطل الكاراتيه السابق مهدي جعفرغولي زاده، "كرة القدم هي أفضل طريقة لمشاركة أصواتنا"، مضيفًا: "لا يوجد اتصال بالإنترنت على الإطلاق بين داخل إيران وخارجها، فكيف يسمعنا الناس؟" وتابع "أحد الأسباب المهمة لحظر فريق كرة القدم هذا من قبل الفيفا هو أن الجميع في جميع أنحاء العالم سوف يسألون، 'ماذا حدث لإيران؟"

كما ناشد "الفيفا" بحظر إيران، متهما طهران بتزويد روسيا بأسلحة للمساعدة في غزوها المستمر لأوكرانيا.

وكانت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، قد أعلنت، أمس الثلاثاء، ارتفاع عدد القتلى إلى 253 جراء تدخل قوات الأمن ضد المظاهرات التي انطلقت عقب وفاة الشابة مهسا أميني وتطرق تقرير للمنظمة (غير حكومية- مقرها النرويج)، على موقعها الالكتروني، إلى معلومات حول المظاهرات المتواصلة منذ نحو 50 يومًا في البلاد.

وأورد التقرير أرقامًا حول 21 محافظة من أصل 31، ولفت أن أكثر حالات الوفاة حصلت في محافظة سيستان- بلوشستان ذات الكثافة الأكبر من السنة.وأضاف: "قتل 92 متظاهرًا في سيستان -بلوشستان و30 في مازنديران و25 طهران و23 في كردستان و19 في غيلان و18 أذربيجان، 13 في كيرمانشاه و7 في ألبرز و4 في خراسان الرضوية و3 بأصفهان".