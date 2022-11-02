السفيرة ليندا توماس غرينفلد تحض مجلس الأمن على تمديد تفويض مساعدة اللاجئين السوريين

"نحن نحث المجتمع الدولي للانضمام إلينا في الحفاظ على دعمه للسوريين والمجتمعات التي تستضيفهم"

وجهت السفيرة ليندا توماس غرينفيلد اليوم الأربعاء خلال الإحاطة التي قدمها لمجلس الأمن الدولي، المفوض السامي لشؤون اللاجئين كلمات ثناء لمجموعة الدول الضالعة بتقديم المساعدة للاجئين السوريين. ومما جاء في كلمتها: "على ضوء المحنة العميقة التي ألمّت بالشعب السوري، فإننا ممتنون لتركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر لمواصلة توفير ملاذ آمن لما يقرب من ستة ملايين لاجئ من سوريا".

وأضافت المسؤولة الأممية: "نحن قلقون من التقارير الموثوقة التي تفيد بأن اللاجئين العائدين إلى سوريا يواجهون التعذيب والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري. الحقيقة هي أن الظروف داخل سوريا ليست آمنة لعودة اللاجئين على نطاق واسع. نحن نحث المجتمع الدولي للانضمام إلينا في الحفاظ على دعمه للسوريين والمجتمعات التي تستضيفهم".

ونظرًا لانتهاء تفويض الأمم المتحدة للمساعدة عبر الحدود في يناير/كانون الثاني، حضت توماس غرينفلد المجلس على تنحية السياسة جانبًا، والقيام بالشيء الصحيح من خلال تمديد تفويض الأمم المتحدة للمساعدة عبر الحدود.

وأضافت "الاحتياجات الإنسانية في سوريا اليوم أكبر من أي وقت مضى. لا تستطيع الأمم المتحدة وشركاؤها تلبية هذه الاحتياجات دون استمرار الوصول عبر الحدود ".

صرحت الولايات المتحدة في أيلول/ سبتمبر عن قرارها رصد 756 مليون دولار إضافية لتقديم مزيد من المساعدات الإنسانية لصالح السكان النازحين في سوريا التي مزقتها حرب أهلية عصفت في البلاد منذ عام 2011.