وزير الخارجية السعودي يعلن استضافة بلاده للقمة العربية المقبلة "لم يتحدد بعد موعدها"

انتهت القمة دون أن يقرأ وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة كلمة المغرب لأسباب تبقى مجهولة إلى حد الآن.

كشف وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء، رسميا عن استضافة بلاده للدورة 32 للقمة العربية المقبلة، التي لم يتحدد بعد موعدها، وذلك بعد إسدال الستارة على القمة الـ31 التي انعقدت بالجزائر.

ووافق القادة العرب على عقد اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثانية والثلاثين في السعودية في عام 2023.

وانتهت قبل قليل، اليوم الأربعاء، اشتغال القمة العربية في دورتها الـ 31 التي عقدت بالجزائر، ببيان ختامي، دون أن يقرأ وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة كلمة المغرب لأسباب تبقى مجهولة إلى حد الآن.

ومما تضمنه البيان الختامي للقمة التي انتهت زوال اليوم، التأكيد على ضرورة بناء علاقات سليمة ومتوازنة بين المجموعة العربية والمجتمع الدولي، بما فيه محيطها الإسلامي والافريقي والأورو-متوسطي، على أسس احترام قواعد حسن الجوار والثقة والتعاون المثمر والالتزام المتبادل بالمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة وعلى رأسها احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

كما أكد البيان الختامي للقمّة على ضرورة توحيد الجهود لمكافحة الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله وتجفيف منابع تمويله والعمل على تعبئة المجتمع الدولي ضمن مقاربة متكاملة الأبعاد تقوم على الالتزام بقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لا سيما فيما يتعلق بمطالبة الشركاء بعدم السماح باستخدام أراضيهم كملاذ أو منصة للتحريض أو لدعم أعمال إرهابية ضد دول أخرى.

كمات رفضت الدول العربية عبر البيان الختامي للقمة العربية، "التدخلات الخارجية بجميع أشكالها في الشؤون الداخلية للدول العربية والتمسك بمبدأ الحلول العربية للمشاكل العربية عبر تقوية دور جامعة الدول العربية في الوقاية من الأزمات وحلها بالطرق السلمية، والعمل على تعزيز العلاقات العربية-العربية"