مواطن لبناني مقرب من حزب الله يعترف بالتجسس لصالح إسرائيل

"تواصل مع أجهزة المخابرات الإسرائيلية عبر موقع إلكتروني أطلقته السلطات الإسرائيلية لاستدراج جواسيس محتملين"

ذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، اليوم الأربعاء ، أن لبناني الجنسية (21 عاما)مقرب من حزب الله اعترف بالعمل مع إسرائيل حيث زارها، وكان يتواصل مع إسرائيل من خلال تطبيق قدمه مشغل إسرائيلي وأنه قرر الاستسلام للسلطات في بلاده بعد "أزمة ضمير".

وأكدت الصحيفة نقلا عن المحققين اللبنانيين، كان الشاب"م. ح. ش" يزود أجهزة المخابرات الإسرائيلية بمعلومات شخصية وأرقام هواتف لأعضاء حزب الله منذ عام 2018، حيث "تواصل مع أجهزة المخابرات الإسرائيلية عبر موقع إلكتروني أطلقته السلطات الإسرائيلية لاستدراج جواسيس محتملين، و "أظهر جرأة فاجأت الإسرائيليين برغبته في التطوع لهذا العمل، بالإضافة إلى مهاراته في استخدام التقنيات الحديثة" وقالت "الاخبار" نقلا عن المحققين اللبنانيين".

واشارت الصحيفة إلى أنه "في إطار نشاطه لمصلحة إسرائيل، افتتح متجراً للهواتف المحمولة وباع أجهزة حصل عليها من إسرائيليين، بما يعفيه من شبهة تلقي حوالات مالية من الخارج. وقد تراوحت قيمة ما كان يتقاضاه شهرياً بين 500 و1000دولار"، يقال إن الدافع لدى معظم الجواسيس هو المال ، بسبب الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في لبنان.

وقال الشاب"م. ح. ش"(من بلدة العصيرة قرب أبلح، ومن عائلة ينشط أفرادها في البيئة الملاصقة لحزب الله) لأجهزة الأمن اللبنانية إنه قرر الاستسلام بعد اعتقال عدد من الجواسيس المشتبه بهم وخوفًا من انتقام أقاربه إذا اكتشفوا أنشطته.

وبحسب الصحيف ، فقد "اكتشفت قوى الأمن الداخلي اللبنانية وجهاز حزب الله الأمني مئات الجواسيس، وكثير منهم لم يكونوا على علم بأنهم كانوا يتواصلون مع أجهزة المخابرات الإسرائيلية"

وكان وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، قد أعلن في يناير/كانون الثاني المنصرم أنه تم "تفكيك 17 خلية تجسس تعمل لصالح إسرائيل في جميع أنحاء لبنان"