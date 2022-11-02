البيان الختامي للقمة العربية في الجزائر أشاد بلجنة القدس وتجنب إدانة إيران بشكل صريح

البيان الختامي:"مركزية القضية الفلسطينية والدعم المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف"،

اشادت القمة العربية المنعقدة بالجزائر، اليوم الأربعاء، في بيانها الختامي بلجنة القدس التي يرأسها العاهل المغربي، وبوكالة بيت مال القدس التي يوجد مقرها بالرباط، غير أنه لم يدن بشكل صريح دعم إيران للجماعات المسلحة في الدول العربية، واكتفى بالإشارة إلى "رفض التدخلات الخارجية بجميع أشكالها في الشؤون الداخلية للدول العربية والتمسك بمبدأ الحلول العربية للمشاكل العربية عبر تقوية دور جامعة الدول العربية في الوقاية من الأزمات وحلها بالطرق السلمية".

وركز البيان الختامي على "مركزية القضية الفلسطينية والدعم المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف"، كما أشاد بـ"دور لجنة القدس" التي يرأسها الملك محمد السادس، وبـ"بيت مال القدس" الذي يموله المغرب، "في الدفاع عن مدينة القدس ودعم صمود أهلها" (يذكر أن الإشادة بدور لجنة القدس، كان يقابل بمعارضة جزائرية في العديد من الاجتماعات العربية والإسلامية).

كما عبر الإعلان عن "دعم الوصاية الهاشمية التاريخية لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية وإدارة أوقاف القدس وشؤون الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية الأردنية بصفتها صاحبة الصلاحية الحصرية".

ولم يدن البيان الختامي الذي تم التوافق حوله، بشكل صريح دعم إيران للجماعات المسلحة في الدول العربية، واكتفى بالإشارة إلى "رفض التدخلات الخارجية بجميع أشكالها في الشؤون الداخلية للدول العربية والتمسك بمبدأ الحلول العربية للمشاكل العربية عبر تقوية دور جامعة الدول العربية في الوقاية من الأزمات وحلها بالطرق السلمية".

وكانت الاجتماعات الوزارية العربية الممهدة للقمة، قد شهدت خلافات مغربية جزائرية حول مشروع البيان الختامي، حيث طالب الوفد المغربي بإدراج "نقطة تسليح إيران للبوليساريو بالدرونات واستهدافها للأراضي العربية سواء في الخليج أو المغرب"، وهو ما رفضته الجزائر.

وكان المغرب مساندا في هذا الطلب من قبل العديد من الدول العربية، وخصوصا الخليجية، التي تتهم إيران بمحاولة التدخل في شؤونها.