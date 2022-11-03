تقارير فلسطينية: مقتل أحد أقارب منفذ هجوم مكابيم في اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي

ريّان أصيب بعد أن ألقى زجاجة حارقة على القوات أثناء مداهمة منزل قريبه حابس ريان، الذي نفذ هجوم الدهس

أفادت تقارير فلسطينية بمقتل أحد سكان قرية بيت دقو شمال غربي القدس، يدعى داود ريان، 42 عاما، خلال مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي. وأشارت المصادر إلى أن ريّان أصيب بعد أن ألقى زجاجة حارقة على القوات أثناء مداهمة منزل قريبه حابس ريان، الذي نفذ هجوم الدهس المقرون بمحاولة الطعن، يوم أمس عند الحاجز في منطقة مكابيم حيث أصيب ضابط من الجيش الإسرائيلي بجروح خطيرة.

ووقعت أمس الأربعاء حسب بيان للجيش الإسرائيلي "حادثة دهس بالقرب من مستوطنة بيت حورون غربي رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية. وقدّم مسعفو نجمة داود الحمراء العلاج الطبي في المكان للمصاب البالغ من العمر 20 عامًا وتم نقله بعدها إلى مستشفى شعري تسيديك، في حالة خطيرة جراء الإصابة الخطيرة في أطرافه".

في وقت لاحق، أعلنت مصادر فلسطينية، بأن منفذ عملية الدهس هو حباس عبد الحفيظ يوسف ريّان (54 عاما)، من بيت دقو شمال غرب القدس.

وفي غضون ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الخميس، عن رفع كافة القيود عن منطقة نابلس التي شهدت موجة عمليات غير مسبوقة في الفترة الأخيرة، وتم فتح كافة المنافذ التي تم إغلاقها.