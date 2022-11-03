وقع الحادث الذي انتهى بتحييد المنفذ عند مدخل باب الحديد المؤدي إلى الحرم القدسي. وأصيب في الهجوم ضابطا شرطة

تم الإبلاغ، صباح اليوم الخميس، عن هجوم وقع في البلدة القديمة بالقدس، حيث ورد أن قوات الأمن الإسرائيلية قتلت المهاجم.

وبحسب المعلومات الواردة، وقع الحادث عند مدخل باب الحديد المؤدي إلى الحرم القدسي. وأصيب في الهجوم ضابطا شرطة - أحدهما جراء الطعن والآخر أصيب بنيران صديقة كانت موجهة لتحييد المهاجم.

ويستدل من التقارير أن الضابط الذي تعرض للطعن في ظهره، وصفت حالته خفيفة إلى متوسطة.

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قال متحدث باسم خدمات الطوارئ في نجمة داوود الحمراء، إنه تم تقديم العلاج الطبي لرجل يبلغ من العمر 30 عامًا تم نقله إلى مركز شعاري تسيديك الطبي، ولشاب يبلغ من العمر 25 عامًا مصابًا بجروح طفيفة في الأطراف تم تقديم الإسعاف الأولي له في المكان.

أفادت تقارير فلسطينية في وقت لاحق، بأن منفذ عملية الطعن في مدينة القدس، هو الشاب عامر حسام بدر حلبية (20 عاما) من بلدة أبوديس، شرق القدس، وهو طالب في كلية الهندسة في جامعة بيرزيت.