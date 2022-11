تم الإبلاغ، صباح اليوم الخميس، عن هجوم وقع في البلدة القديمة بالقدس، حيث ورد أن قوات الأمن الإسرائيلية قتلت المهاجم.

وبحسب المعلومات الواردة، وقع الحادث عند مدخل باب الحديد المؤدي إلى الحرم القدسي. وأصيب في الهجوم ضابطا شرطة - أحدهما جراء الطعن والآخر أصيب بنيران صديقة كانت موجهة لتحييد المهاجم.

ويستدل من التقارير أن الضابط الذي تعرض للطعن في ظهره، وصفت حالته خفيفة إلى متوسطة.