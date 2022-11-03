بلغ عدد قتلى احتجاجات إيران 176 شخصا التي اندلعت على خلفية وفاة مهسا أميني 40 منهم تقل أعمارهم عن 18 عاما

ذكرت منظمة حقوق الإنسان"هنغاو"، اليوم الخميس، مقتل مراهف (18 عاما) في شمالي إيران خلال تجدد الاحتجاجات في تحدٍ لحملة القمع التي تشنها السلطات، ليرتفع عدد القتلى إلى 287 بينهم 46 طفلا.

وقالت المنظمة ومقرها النرويج إن أعدادًا كبيرة في مدينة كرج خارج طهران حضروا، اليوم الخميس، مراسم ذكرى مقتل حديث نجفي ومهرشاد شهيدي على يد القوات الأمنية في الاحتجاجات الأخيرة في كرج وأراك، وترديد هتافات مناهضة لخامنئي، وأكدت المنظمة أن الشرطة أغلقت الطريق السريع المؤدي إلى المقبرة لمنع أعداد أكبر من الحضور.

وعانت إيران منذ أكثر من ستة أسابيع من الاحتجاجات التي اندلعت بعد مقتل الشابة مهسا أميني الذي اعتقلته شرطة الآداب -

وأشارت المنظمة الكردية أن "سلسلة من الاحتجاجات وقعت أمس الأربعاء في المناطق التي يقطنها الأكراد في شمال غرب إيران والتي تنحدر منها مهسا أميني، وأضافت أن مؤمن زندكريمي (18 عاما) من سنندج قتل بنيران مباشرة من قوات الأمن الإيرانية.

وأضافت أنه بسبب ضغوط الأجهزة الأمنية الإيرانية التي تخشى أن تتحول جنازته إلى احتجاج ، تم نقل جثمانه إلى قرية أخرى لدفنه.

وبحسب حصيلة القتلى المحدثة الصادرة أمس الأربعاء عن اللوائح الصحية الدولية، فقد قُتل 287 شخصًا في حملة قمع الاحتجاجات التي اندلعت على خلفية وفاة مهسا أميني، منهم 101 شخص قتلوا في موجة احتجاج في زاهدان في جنوب شرق مقاطعة سيستان بلوشستان، وأن 46 من بين جميع القتلى تقل أعمارهم عن 18 عاما.

ويقول نشطاء حقوقيون إن الآلاف اعتقلوا في أنحاء البلاد ، بينما قال القضاء الإيراني إن ألف شخص قد وجهت إليهم بالفعل اتهامات بشأن ما وصفته بـ "أعمال الشغب".

بدأت محاكمة خمسة رجال متهمين بارتكاب جرائم يمكن أن يعاقب عليها بالإعدام بسبب الاحتجاجات يوم السبت في طهران.