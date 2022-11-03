بريطانيا: الحكومة الجديدة لا تخطط لنقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس

المتخدثة باسم الحكومة"لقد نظرنا في هذه المسألة في ظل الإدارة السابقة، ويمكنني أن أؤكد أنه لا توجد خطط لنقلها".

قالت الحكومة البريطانية برئاسة ريشي سوناك، اليوم الخميس، إنها لا تخطط لنقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى مدينة القدس، وقالت المتحدثة باسم الحكومة، إنه "لا توجد خطة لنقل السفارة البريطانية من تل أبيب"، حسبما نقلت صحيفة "الغارديان".

وقالت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية، "ندعو جميع الأطراف السياسية الإسرائيلية إلى الامتناع عن الخطاب التحريضي، وإبداء التسامح والاحترام تجاه الأقليات"وأضافت "لقد نظرنا في هذه المسألة في ظل الإدارة السابقة، ويمكنني أن أؤكد أنه لا توجد خطط لنقلها".

يأتي ذلك قبل أيام من الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات التي تشير إلى عودة بنيامين نتنياهو إلى السلطة.

وكانت رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس قد أعلنت في سبتمبر/أيلول المنصرم عن إجراء مراجعة لمسألة مكان السفارة، وذلك في رسالة إلى منظمة "أصدقاء إسرائيل" من حزب المحافظين خلال منافستها على قيادة الحزب.

وقد أثارت تصريحات تراس نقل سفارة بلادها إلى القدس جدلا واسعا وردود فعل غاضبة، ما زال يتردد صداها حتى هذا الآن.

وفي السياق رحب سفير السلطة الفلسطينية لدى بريطانيا حسام زملط، بقرار عدم نقل سفارة المملكة المتحدة من تل أبيب.ونقلت الغارديان عن زملط قوله: "نود أن نشكر حكومة المملكة المتحدة والقادة الدينيين والنشطاء وأفراد الجمهور الذين ساعدوا جهودهم في الحفاظ على التزام المملكة المتحدة بالقانون الدولي".