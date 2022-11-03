الانتخابات الإسرائيلية: النتائج النهائية تظهر أن كتلة نتنياهو تحصل على 64 مقعدا وكتلة التغيير 51 مقعدا

حصل الليكود على 32 ويش عتيد على 24 مقعدا والصهيونية الدينية 14 مقعدا والمعسكر الرسمي 12 مقعدا

قالت لجنة المركزية للانتخابات الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، إن كتلة بنيامين نتنياهو حصلت على أغلبية 64 مقعدًا مقابل واحد 51 مقعدا لكتلة التغيير برئاسة لابيد من أصل 120 في الكنيست الإسرائيلي.

وبهذا حصل الليكود على 32 ويش عتيد على 24 مقعدا والصهيونية الدينية 14 مقعدا والمعسكر الرسمي 12 مقعدا وشاس 11 مقعدا ويهادوت هاتوراة 7 مقاعد ويسرائيل بيتينو 6 مقاعد والقائمة العربية الموحدة وتحالف الجبهة _ العربية للتغيير 5 مقاعد لكل منهما وحزب العمل 4 مقاعد، أما ميرتس والتجمع والبيت اليهودي فلم يتمكنوا من اجتياز نسبة الحسم.

وفي وقت سابق اليوم الخميس هنأ لبيد نتنياهو وأصدر تعليماته لموظفيه بالتحضير لانتقال منظم للسلط ، بحسب ما قاله مكتبه، وقال لبيد: "دولة إسرائيل تأتي قبل أي اعتبار سياسي، أتمنى التوفيق لنتنياهو ، من أجل شعب إسرائيل ودولة إسرائيل".

وفي السياق هنأ السفير الأمريكي لدى إسرائيل توم نيديس، في مكالمة هاتفية، بنيامين نتنياهو على فوزه في الانتخابات الإسرائيلية وقال على حسابه على تويتر "إنني أتطلع إلى العمل معًا للحفاظ على الرابطة غير القابلة للكسر"