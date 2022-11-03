أحمد مجدلاني لـ i24news: "على المستوى السياسي الفلسطيني نتيجة الإنتخابات الإسرائيلية لم تكن مفاجِئة"

بعد اغتيال رابين في تل ابيب قبل 27 عامًا لم نتوقع من المجتمع الاسرائيلي لا الانزياح نحو اليمين والتحريض

قال عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية احمد مجدلاني في مقابلة لقناة i24news مساء الخميس، انه "بعد اغتيال رابين في تل ابيب قبل 27 عامًا لمنغد نتوقع من المجتمع الاسرائيلي الا الانزياح نحو اليمين المتطرف والمحرّض والعنصرية وظهور عناصر من الفاشية الجديدة امثال بن غفير وسموتريتش".

جاء هذا بعد رد مجدلاني على نتائج الإنتخابات الإسرائيلية التي نتج عنها فوز المعسكر اليميني برئاسة بنيامين نتنياهو، واضاف مجدلاني " نحن نرى ان الازمة السياسية في المجتمع الاسرائيلي تتعمق وتتفاقم منذ عدة سنوات ولهذا السبب جرت 5 انتخابات في اقل من 4 سنوات وهذا الوضع ليس صراعًا بين اليمين واليسار انما بين اليمين القومي والديني وقوى التطرف من جهة وقوى الوسط الليبرالي التقليدي من جهة أخرى. وهذا الانزياح هو الذي اوصل العملية السياسية الاسرائيلية الى طريق مسدود .

وقال مجدلاني "لم ولن نتوقع ان هذه الانتخابات ستنتج شريكًا لصنع السلام مع الفلسطينيين بل توقعنا ان تكون النتيجة كما هي وهي فوز القوى اليمينية المتطرفة بالسلطة الاسرائيلية. وهذه ليست المرة الأولى التي تتشكل فيها حكومة يمينية متطرفة، هذا الفكر العنصري متواجد دائما في الحكومة الاسرائيل، وكما قيل" المكتوب يقرا من عنوانه" ونحن قرأنا ان هذا الأئتلاف القادم برئاسة نتنياهو المعتمد على بن غفير، الذي سيكون عنوانه التطهير العرقي وممارسات عنصرية على الأراضي الفلسطينية".

واضاف احمد مجدلاني "سنواجه وضعًا لن يكون سهلاُ وستكون مرحلة لن تتسم بأفق سياسي او اي هدوء، الوضع القادم سيواجهه المجتمع الاسرائيلي ايضًا وليس الفلسطينيين فقط لأن اطراف الحكومة هي معارضة للدمقراطية والمجتمع المدني الإسرائيلي، ومثير للاهتمام كيف ستكون علاقة اسرائيل في هذه التشكيلة مع المجتمع الدولي والولايات المتحدة.

ورأى مجدلاني انّ العلاقة مع اسرائيل الان تضع السلطة الفلسطينية في مواجهة جدية بكل ما يتعلق بابعاد ممارساتها لأن المرحلة الانتقالية لن تكون سهلة وهذه الحكومة على الأرجح لن تبقي على اي التزام او اتفاق سابق.