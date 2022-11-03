إسرائيل: إطلاق صواريخ على غلاف غزة وحركة الجهاد تعلن عن مسؤوليتها

قال الجيش إن صاروخا واحدا أطلق واعتراضه من قبل القبة الحديدية، في ما أعلنت حركة الجهاد مسؤوليتها

سمع دوي صفارات الإنذار، مساء اليوم الخميس، في غلاف غزة جنوب إسرائيل، مما دفع قوات الأمن الإسرائيلية إلى الاستعداد "لرد فعل"، وقال الجيش الإسرائيلي إن صاروخا واحدا أطلق واعتراضه من قبل القبة الحديدية، في ما أعلنت حركة الجهاد مسؤوليتها عن الهجوم الصاروخي.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، خلال مداهمة في مخيم جنين للاجئين بالضفة الغربية، قتلت قوات الأمن الإسرائيلية بالرصاص العضو في حركة الجهاد الذي قُتل الخميس، كان قائد فرع جنين في لواء القدس - الجناح العسكري الحركة

وفي أعقاب إطلاق الصواريخ، قالت القوات الإسرائيلية إنها تتوقع رد فعل من حركة الجهاد الإسلامي.

وكانت قوات الجيش الإسرائيلي،قد قتلت اليوم الخميس، الناشط البارز في حركة الجهاد في جنين فاروق سلامة، وبحسب الجيش هو متورط في الحادث الذي قتل فيه جندي من الجيش الإسرائيلي نعوم راز، ويشتبه في تآمره مع احد اعضاء خلية "عرين الأسود".

وخلال المداهمة، أفاد الفلسطينيون بأن سلامة قُتل رميا بالرصاص بعد دقائق من تسجيله وهو يذبح بقرة خارج دكان الجزار في المدينة، قبل زفافه المقرر في غضون يومين. وانتشرت لقطات مصورة له وهو يلوح بسكين الجزار على مواقع التواصل الاجتماعي.