إسرائيل تقصف حماس في غزة ردًّا على الصواريخ

وبحسب الجيش ، استهدف الهجوم منشأة تحت الأرض تستخدمها حماس لتطوير الصواريخ

أكد الجيش الإسرائيلي قيامه بقصف أهداف في قطاع غزة صباح الجمعة، ردا على الصواريخ التي أطلقتها في وقت سابق حركة الجهاد الإسلامي في القطاع.

وبحسب الجيش ، استهدف الهجوم منشأة تحت الأرض تستخدمها حماس لتطوير الصواريخ.

IDF Spokesperson's Unit صورة نشرتها وحدة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في 4 أكتوبر 2022 ، توضح بالتفصيل الأهداف التي قُصفت قبل ساعات

أفادت مصادر إعلامية في غزة بعدم وقوع إصابات، رغم أنها أشارت إلى بعض الأضرار المادية. وأفادت مصادر نقلتها الجزيرة عن انقطاع التيار الكهربائي بعد الهجوم.

وقال الجيش الإسرائيلي إن إسرائيل تحمّل حماس مسؤولية جميع الأنشطة التي تنطلق من غزة.

أطلقت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية أربعة صواريخ باتجاه إسرائيل في وقت متأخر من يوم الخميس، أسقط أحدها بواسطة نظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي الإسرائيلي. علما أن حركة الجهاد الإسلامي أعلنت مسؤوليتها أمس عن إطلاق الصواريخ.

وأطلقت الصواريخ ردا على مقتل عضو بارز في الجماعة خلال مداهمة شنتها قوات الأمن الإسرائيلية في جنين في وقت سابق من ذلك اليوم. وتأتي الغارة في إطار عملية "كاسر الأمواج" التي بدأت في وقت سابق من هذا العام ردا على موجة من الهجمات التي نفذها فلسطينيون تسللوا من الضفة الغربية.