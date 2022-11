الولايات المتحدة تتطلع إلى إخراج إيران من لجنة المرأة التابعة للأمم المتحدة

تتطلع الولايات المتحدة إلى إخراج إيران من لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة (CSW) المكونة من 45 عضوًا على خلفية انتهاك الحكومة لحقوق المرأة والقمع الوحشي للاحتجاجات.

بدأت إيران للتو ولاية مدتها أربع سنوات في اللجنة، والتي تجتمع سنويًا في شهر آذار/ مارس من كل عام وتهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وقالت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس يوم الأربعاء إنه لا ينبغي لأي دولة تنتهك بشكل منهجي حقوق النساء والفتيات أن تلعب دورًا في أي هيئة دولية أو تابعة للأمم المتحدة مكلفة بحماية هذه الحقوق ذاتها.

تشهد إيران احتجاجات منذ وفاة الشابة الكردية مهسا أميني البالغة من العمر 22 عامًا أثناء احتجازها لدى الشرطة الشهر الماضي. تحولت الاضطرابات التي أعقبت ذلك إلى تمرد شعبي من قبل الإيرانيين من جميع طبقات المجتمع، على الرغم من القمع الدموي من قبل الجمهورية الإسلامية.

وألقت إيران باللوم على أعدائها الخارجيين وعملائهم لوقوفهم وراء الاضطرابات الداخلية.

وأضافت هاريس "لقد أثبتت إيران من خلال إنكارها لحقوق المرأة والقمع الوحشي لشعبها أنها غير مؤهلة للعمل في هذه اللجنة".

عقدت الولايات المتحدة وألبانيا اجتماعا غير رسمي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الأربعاء، بهدف البحث عن سبل لتعزيز تحقيقات موثوقة ومستقلة في انتهاكات حقوق الإنسان الإيرانية.

تحدثت الحائزة على جائزة نوبل للسلام الإيرانية شيرين عبادي والناشطة الإيرانية المولد نازانين بونيادي في الاجتماع.