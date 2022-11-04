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  • مجموعة السبع تندد بـ"الاستخدام الوحشي وغير المناسب للقوة" في الاحتجاجات الإيرانية

مجموعة السبع تندد بـ"الاستخدام الوحشي وغير المناسب للقوة" في الاحتجاجات الإيرانية

AFP

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نساء يحضرن احتجاجاً على وفاة محساء أميني ، امرأة توفيت أثناء احتجازها لدى الشرطة في إيران ، خلال تجمع حاشد في تل أبيب ، السبت ، 29 أكتوبر/تشرين الأول ، 2022. .
(AP Photo/Ariel Schalit)نساء يحضرن احتجاجاً على وفاة محساء أميني ، امرأة توفيت أثناء احتجازها لدى الشرطة في إيران ، خلال تجمع حاشد في تل أبيب ، السبت ، 29 أكتوبر/تشرين الأول ، 2022. .

بيان:"نحن مجموعة السبع، نعرب عن دعمنا للتطلعات الأساسية للشعب الإيراني لمستقبل تُحترم فيه حقوق الإنسان والأمن"

نددت دول مجموعة السبع في بيان، اليوم الجمعة، بـ"الاستخدام الوحشي وغير المناسب للقوة" للسلطات الإيرانية والنشاط "المزعزع للاستقرار" الذي قالت إن طهران تمارسه في العالم، كما أعلربت عن دعمها للاحتجاجات المستمرة في إيران.

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وقال البيان الختامي لدول مجموعة السبع الذي تم تبنّيه في نهاية اجتماع لمدة يومين لوزراء الخارجية في مونستر الألمانية "نحن، أعضاء مجموعة السبع، نعرب عن دعمنا للتطلعات الأساسية للشعب الإيراني لمستقبل تُحترم فيه حقوق الإنسان والأمن". 

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كما أدان البيان "الاستخدام الوحشي وغير المتناسب للقوة" في حملة قمع الاحتجاجات التي اندلعت في إيران منذ نحو شهرين بعد مقتل مهسا أميني في 16 أيلول/سبتمبر المنصرم.

وكان منظمة حقوق الإنسان"هنكاو"، قد ذكرت، أمس الخميس، مقتل مراهق (18 عاما) في شمالي إيران خلال تجدد الاحتجاجات في تحدٍ لحملة القمع التي تشنها السلطات، ليرتفع عدد القتلى إلى 287 بينهم 46 طفلا.

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