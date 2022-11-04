إسرائيل: نتنياهو يؤكد أنه لن يتم إلحاق الأذى بمسيرات فخر المثليين أو بالوضع الراهن المتعلق بمجتمع المثليين

"لن يتم إلحاق أي ضرر بمسيرات فخر المثليين في المدن الإسرائيلية أو بالوضع الراهن المتعلق بمجتمع المثليين"

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، والذي حصلت كتلته على 64 مقعدا في الانتخابات الإسرائيلية للكنيست الـ 25، يوم الجمعة، في محادثات مغلقة إنه لن يتم إلحاق أي ضرر بمسيرات فخر المثليين في المدن الإسرائيلية أو بالوضع الراهن المتعلق بمجتمع المثليين.

وتأتي هذه التصريحات بعد أن قال حزب إيتامار بن غفير اليميني المتطرف، الذي حقق انفراجة في الانتخابات التشريعية الثلاثاء المنصرم ، إنه يريد حظر إقامة مسيرة فخر المثليين في القدس.

وقال النائب عن حزب إيتامار بن غفير ، آفي ماعوز ، إنه سيسعى إلى إلغاء الحظر الذي فرضته وزارة الصحة على علاجات تحويل المثليين (ردهم عن المثلية)، مما يسمح بتقديم "الاستشارة النفسية لأولئك الذين لا يريدون أن يكونوا مثليين."

وقال ماعوز رئيس حزب نوعام المناهض للمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية في حديث إذاعي، يوم الخميس إن حزبه "سيدرس الاحتمالات القانونية لإلغاء مسيرة فخر المثليين في القدس".

ويرى ماعوز أن هذا الاحتفال السنوي هو "استفزاز هجومي". وقال: "لا أنوي التدخل فيما يفعله الجميع على انفراد، لكن من غير القانوني، على سبيل المثال، السير عارياً في الشارع". وتلقى ماعوز الدعم من قبل زميلته عضو الكنيست أوريت ستروك. وقالت ستروك مؤكدة أقوال زميلها للقناة الإسرائيلية (12): "سواء فخرًأ أو غير ذلك، لا يجوز الانطلاق في المسيرات عراة أو نصف عراة".

وظهر حزب ناعوم على الساحة السياسية في عام 2019 بسلسلة من اللافتات على الطرق السريعة ومقاطع الفيديو الاستفزازية التي تحمل شعار: "إسرائيل تختار أن تكون طبيعية".