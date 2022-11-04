English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • الشرق الأوسط
  • إسرائيل: نتنياهو يؤكد أنه لن يتم إلحاق الأذى بمسيرات فخر المثليين أو بالوضع الراهن المتعلق بمجتمع المثليين

إسرائيل: نتنياهو يؤكد أنه لن يتم إلحاق الأذى بمسيرات فخر المثليين أو بالوضع الراهن المتعلق بمجتمع المثليين

i24NEWS

دقيقة 3
ضباط الشرطة يشاركون في العرض 44 لسيدني للمثليين والسحاقيات ماردي غرا في ملعب سيدني للكريكيت (SCG) في سيدني في 5 مارس 2022.
Steven SAPHORE / AFPضباط الشرطة يشاركون في العرض 44 لسيدني للمثليين والسحاقيات ماردي غرا في ملعب سيدني للكريكيت (SCG) في سيدني في 5 مارس 2022.

"لن يتم إلحاق أي ضرر بمسيرات فخر المثليين في المدن الإسرائيلية أو بالوضع الراهن المتعلق بمجتمع المثليين"

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، والذي حصلت كتلته على 64 مقعدا في الانتخابات الإسرائيلية للكنيست الـ 25، يوم الجمعة، في محادثات مغلقة إنه لن يتم إلحاق أي ضرر بمسيرات فخر المثليين في المدن الإسرائيلية أو بالوضع الراهن المتعلق بمجتمع المثليين.

Video poster

وتأتي هذه التصريحات بعد أن قال حزب إيتامار بن غفير اليميني المتطرف، الذي حقق انفراجة في الانتخابات التشريعية  الثلاثاء المنصرم ، إنه يريد حظر إقامة مسيرة فخر المثليين في القدس.

Video poster

وقال النائب عن حزب إيتامار بن غفير ، آفي ماعوز ، إنه سيسعى إلى إلغاء الحظر الذي فرضته وزارة الصحة على علاجات تحويل المثليين (ردهم عن المثلية)، مما يسمح بتقديم "الاستشارة النفسية لأولئك الذين لا يريدون أن يكونوا مثليين."

وقال ماعوز رئيس حزب نوعام المناهض للمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية في حديث إذاعي، يوم الخميس إن حزبه "سيدرس الاحتمالات القانونية لإلغاء مسيرة فخر المثليين في القدس". 

Video poster

ويرى ماعوز أن هذا الاحتفال السنوي هو "استفزاز هجومي". وقال: "لا أنوي التدخل فيما يفعله الجميع على انفراد، لكن من غير القانوني، على سبيل المثال، السير عارياً في الشارع". وتلقى ماعوز الدعم من قبل زميلته عضو الكنيست أوريت ستروك. وقالت ستروك مؤكدة أقوال زميلها للقناة الإسرائيلية (12): "سواء فخرًأ أو غير ذلك، لا يجوز الانطلاق في المسيرات عراة أو نصف عراة". 

وظهر حزب ناعوم على الساحة السياسية في عام 2019 بسلسلة من اللافتات على الطرق السريعة ومقاطع الفيديو الاستفزازية التي تحمل شعار: "إسرائيل تختار أن تكون طبيعية".

تلقت هذه المقالة 0 تعليق