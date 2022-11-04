إيران تحتفل بذكرى الاستيلاء على السفارة الأمريكية عام 1979 وسط احتجاجات مناهضة للحكومة

أكثر من 300 محتج لاقوا حتفهم في الاضطرابات حتى أمس الخميس بينهم 47 قاصرا إضافة إلى 37 من قوات الأمن"

انطلقت مسيرات احتفالية في إيران، اليوم الجمعة، بمناسبة ذكرى الاستيلاء على السفارة الأمريكية في طهران عام 1979، حيث وسط احتجاجات على مستوى البلاد تطالب بإسقاط النظام.

وكان طلاب متشددون قد اقتحموا السفارة الأمريكية عام 1979 بعد فترة وجيزة من سقوط الشاه الذي كان مدعوما من الولايات المتحدة، واحتجزوا 52 أمريكيا رهائن هناك لمدة 444 يوما.

وفي الوقت الذي دعت السلطات الإيرانية، اليوم الجمعة، قوات الأمن إلى اخماد الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي امتدت إلى جميع طبقات المجتمع، ظهرت توترات جديدة، حيث انتقد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي نظيره الأمريكي جو بايدن، بعد يوم واحد من تعهد الرئيس الأمريكي "بتحرير إيران"ووصف رئيسي المحتجين بأنهم "خونة مخدوعون"، مضيفًا: "أقول لبايدن إنه تم إطلاق سراح إيران قبل 43 عامًا".

وأظهرت صور بثها التلفزيون الإيراني الرسمي مظاهرات مناهضة للولايات المتحدة شارك فيها عشرات الآلاف في جميع أنحاء البلاد بمناسبة "اليوم الوطني لمحاربة الغطرسة العالمية". ورددت الحشود هتاف "الموت لأمريكا" ووصفت العدو اللدود لإيران بأنها تجسيد للشيطان. وحمل تلاميذ المدارس لافتات مؤيدة لاقتحام السفارة ولوحوا بالأعلام الإيرانية.

وتزامنت الاحتفالات بذكرى الاستيلاء على السفارة الأمركية مع موجة الاحتجاجات التي اجتاحت مختلف مدن إيران بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني (22 عاما) في أثناء احتجاز شرطة الأخلاق لها في 16 سبتمبر/ أيلول المنصرم بعد اعتقالها لارتدائها ملابس غير لائقة.

وقالت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) اليوم الجمعة إن "300 محتج لاقوا حتفهم في الاضطرابات حتى أمس الخميس بينهم 47 قاصرا إضافة إلى 37 من قوات الأمن" وأضافت أن "أكثر من 14 ألف شخص اعتقلوا، بينهم 385 طالبا، في الاحتجاجات التي خرجت في 134 مدينة وبلدة و132 جامعة"

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