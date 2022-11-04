عمدة مدينة نيويورك: رفع حالة التأهب بسبب التهديدات ضد المعابد اليهودية في نيوجيرسي

الأعمال المعادية للسامية، قد تصاعدت منذ عدة سنوات في الولايات المتحدة ويتم استهداف المعابد اليهودية بانتظام.

رفعت الشرطة الفيدرالية الأمريكية (FBI)، اليوم الجمعة، حالة التأهب بشأن التهديدات ضد المعابد اليهودية في ولاية نيوجيرسي، بالقرب من نيويورك، قائلة إنها حددت مصدر هذه الاضطرابات، في بلد تتزايد فيه الأعمال المعادية للسامية.

وكان المكتب الإقليمي لمكتب التحقيقات الفيدرالي، قد قال في تغريدة على تويتر، أمس الخميس، هناك "معلومات موثوقة حول تهديد واسع النطاق" ودعا إلى "اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية لحماية المجتمع اليهودي وأماكن عبادتهم في الدولة الساحلية الشرقية، المتاخمة لنيويورك" وتابع"لقد حددنا مصدر التهديد الذي لم يعد يمثل خطرًا على الجالية اليهودية" وفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي في نيوارك، إحدى ضواحي نيويورك الكبيرة.

وفقًا للجمعيات اليهودية الأمريكية، مثل شبكة المجتمع الآمن (SCN)، فإن سلطات تطبيق القانون والسلطات القضائية "قد حددت الشخص المشتبه في مسؤوليته عن تهديد الأمس ضد المعابد اليهودية في نيوجيرسي ، وخففت المخاوف المتعلقة بالأمن".

في رسالة شكر للشرطة والسلطات القضائية والجالية اليهودية في ولايته ، قال المدعي العام ماثيو بلاتكين إنه يعلم أن تهديدات أخرى يمكن أن "تحدث" وأن الكراهية "ستستمر في الانتشار".وقال "نحن نعلم أيضا أنه يمكننا إنهاء ذلك".

جدير بالذكر أن الأعمال المعادية للسامية، قد تصاعدت منذ عدة سنوات في الولايات المتحدة ويتم استهداف المعابد اليهودية بانتظام.

ويعيش حوالي 2.6 مليون شخص من الديانة اليهودية في ولايتي نيويورك ونيوجيرسي، أكبر جالية يهودية في العالم خارج إسرائيل.