مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولتا يعلن عن استقالته مع نهاية فترة ولاية الحكومية الحالية

تم تقديم مرشحين ليحل محله (مساعد رئيس حزب الليكود رون ديرمر والسكرتير العسكري السابق اللواء إيال زمير).

قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولتا، إنه ابلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد أنه سيستقيل من منصبه في نهاية فترة ولاية الحكومية الحالية.

وقد تم الإعلان عن خبر استقالته خلال مقابلة له في برنامج Hashavu"" الذي تقدمه هيئة البث الرسمية الإسرائيلية "كان" اليوم الجمعة، مشيرا إلى أنه سيساعد لبيد في تجنيد بديله حسب الحاجة، وتم تقديم مرشحين ليحل محله (مساعد رئيس حزب الليكود رون ديرمر والسكرتير العسكري السابق اللواء إيال زمير).

تم تعيين حولتا من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت قبل حوالي عام ونصف فقط، في أبريل/نيسان من العام المنصرم. وشغل العديد من المناصب العليا داخل المؤسسة، بما في ذلك رئيس قسم التخطيط الاستراتيجي والسياسي ورئيس قسم التكنولوجيا، كما شغل مناصب مختلفة لأكثر من 20 عامًا في الموساد.

إيال هولتا حاصل على درجة الدكتوراه في الفيزياء من جامعة تل أبيب ودرجة الماجستير في الإدارة العامة من جامعة هارفارد.