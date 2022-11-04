اختتام القمة العالمية لمستقبل الصحة في إسرائيل بمشاركة الامارات، المغرب والبحرين

"بعد النجاح الكبير لاتفاقيات إبراهيم، هذا التعاون هو الخطوة التالية نحو السلام. الابتكار في الرعاية الصحية"

اختتم مركز شيبا الطبي (أكبر مركز طبي في إسرائيل)، القمة العالمية لمستقبل الصحة (FOH) والتي تجمع مبتكري الرعاية الصحية من جميع أنحاء العالم لمناقشة كيفية زيادة التعاون العالمي لإحداث ثورة في مستقبل الطب.

وتركز قمة (FOH) على الوصول العادل إلى الرعاية الصحية والبيانات الضخمة واتخاذ القرارات السريرية والتعاون العالمي، وتجمع بين المبتكرين والأكاديميين والشركات الناشئة والرؤساء التنفيذيين وممثلي صناعة الأدوية والأجهزة الطبية والمستثمرين وصناع القرار الأجانب والسفراء. تشمل القمة مناقشات وعروضًا تقديمية رفيعة المستوى من قادة العالم في مجالات الصحة والتكنولوجيا الطبية والسياسة العامة.

وفي هذا السياق قال الرئيس التنفيذي لمركز شيبا الطبي البروفيسور يتسحاق كريس: "بصفتنا قادة عالميين في مجال الصحة، يجب علينا أن نبتكر ونصمم ونخطط ونحلم بالمستقبل لأنفسنا، وأنا فخور بأن أصدقائنا وشركائنا وإخواننا من البحرين والإمارات والمغرب يشاركوننا تصميم هذا المستقبل"

وأكد يتسحاق كريس على أنه "بعد النجاح الكبير لاتفاقيات إبراهيم، هذا النوع من التعاون هو الخطوة التالية نحو السلام. الابتكار في الرعاية الصحية هو بوابة لذلك".

ومن جهته قال السفير الأمريكي في إسرائيل، توماس نيدز"نحن بحاجة إلى تعميق وتعزيز علاقاتنا مع البلدان التي لدينا بالفعل علاقات معها. اتفاقيات إبراهيم تمنحنا الفرصة لإنشاء مركز عالمي للابتكار في مجال الرعاية الصحية" وتابع "كشخص يهتم بشدة بالدبلوماسية وتحطيم الجدران - يمكن أن تكون الرعاية الصحية الطريقة الأساسية للتعاون العالمي والابتكار."

ومنذ توقيع اتفاقيات إبراهيم في أغسطس/آب من عام 2020، كان لمركز شيبا الطبي دور فعال في توطيد العلاقات والتعاون مع دول الخليج لتعزيز الرعاية الطبية والبحث.

وعقد مركز شيبا الطبي شراكة مع المستشفيات الرائدة في البحرين في مبادرات بحثية ووقعت مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة في أبو ظبي، لتطوير خدمات صحية أفضل.