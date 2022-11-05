البحرين: قرابة 30 ألف شخص يشاركون في قداس يترأسه البابا فرنسيس

يلقي البابا البالغ من العمر 85 عاماً، خلال القداس كلمة باللغة الاسبانية، هي الخامسة له منذ وصوله الى البحرين

إحتشد حوالي 30 ألف شخص، اليوم السبت، في استاد البحرين الوطني، حضروا بحماسة منذ ساعات الصباح الأولى للمشاركة في قداس يترأسه البابا فرنسيس، في ثالث يوم من زيارته الى المملكة الخليجية.

وعرف ملعب البحرين الوطني، المنشأة الرياضية الأكبر في المملكة والواقعة في منطقة الرفاع، توافد عائلات مع أطفالها ومسنون ورجال دين غالبيتهم من دول آسيوية، كانوا قد سجلوا أسمائهم منذ أسابيع لحضور القداس "من أجل العدل والسلام" الذي يبدأ عند الساعة 8 والنصف (5,30 ت غ).

وفي هذا السياق، قالت فيلومينا أبرانش التي تبلغ من العمر (46 عاماً) وهي هندية تقيم في البحرين وتعمل كمتطوعة في تنظيم فعاليات القداس "نحن هنا منذ الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، لم ننم" موضحة "نحن متحمسون للغاية لفكرة لقاء البابا"، وأضافت "جميع الناس يرغبون برؤية البابا، إنه حلم.. يمثل البابا قبل كل شيء السلام في العالم وهذا ما نحتاج إليه في هذه اللحظة".

والقداس اليوم السبت هو ثاني محطة يلتقي فيها البابا فرنسيس المسيحيين الكاثوليك، بعد محطة أولى مساء أمس الجمعة في كاتدرائية سيدة العرب، الكنيسة الكاثوليكية الأكبر في الخليج، التي دخلها على وقع التصفيق والدموع.

وعلى الكراسي في باحة الملعب وعلى مقاعد مدرجاته التي تبلغ قدرتها الاستيعابية 25 ألف شخص، وضع المنظمون أكياساً بلاستيكية بداخلها قبعة تحمل شعار الزيارة، إضافة الى كتاب صلوات والعلم البابوي من بين اشياء أخرى.

(AP Photo/Alessandra Tarantino) البابا فرنسيس يصل للاحتفال بالقداس في استاد البحرين الوطني في الرفاع ، البحرين ، يوم السبت 5 نوفمبر 2022.

ومن جانبها، قالت مارغريت حيدة وهي مسيحية من البحرين تبلغ (63 عاماً) "استضافة البابا فرنسيس هي الحدث الأعظم في هذه السنة"، وأكدت "تذهب الناس عادة الى ايطاليا لرؤية البابا وقد لا توفّق في ذلك. لكنني رأيته في الكنيسة أمس وسأراه اليوم. أعتبر نفسي محظوظة لانني تمكنت أمس من الإمساك بيده وأخذ بركته".

ويلقي البابا البالغ من العمر 85 عاماً، خلال القداس كلمة باللغة الاسبانية، هي الخامسة له منذ وصوله الى البحرين. ويدخل البابا الى الملعب على متن السيارة البابوية التي يستخدمها خلال زياراته الخارجية. ومنذ وصوله الى البحرين، يستخدم البابا كرسياً متحركاً وعصا للتنقّل، بسبب آلام مزمنة في الركبة يعاني منها مؤخراً وتعيق حركته.

وأقامت البحرين البالغ تعداد سكانها 1,4 مليون نسمة وهي من الدول التي تحترم حرية العبادة، علاقات دبلوماسية مع الفاتيكان في العام 2000. ويقطنها نحو ثمانين ألف مسيحي كاثوليكي، هم عمال من الهند والفيليبين بشكل أساسي.