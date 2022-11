لبنان: برنامج حواري على محطة تلفزيونية يتحول الى ساحة معركة

اقدم احد حراس القناة على اطلاق النار في الهواء لإبعاد مناصري التيار الوطني الحر المشاركين في البرنامج

عرفت حلقة برنامج "صار الوقت" عبر قناة إم تي في، مشادة كلامية وتضارب بالأيدي، بين مناصرين للتيار الوطني الحر وبعض المشاركين في الحلقة من بين الجمهور المتواجد في الاستوديو.

واقدم احد حراس القناة على اطلاق النار في الهواء لإبعاد مناصري التيار الوطني الحر المشاركين في البرنامج عن مبنى القناة بعد أن تجمهروا حوله احتجاجا على الاعتداء الذين تعرضوا له داخل الاستديو. كما انتشرت وحدات من الجيش اللبناني في محيط القناة لفض الاشتباك وإعادة الهدوء، حسب موقع رأي اليوم.

واضطر مقدم البرنامج، إلى قطع بث الحلقة التي كانت على الهواء بعدما فقد السيطرة ولم يعد قادرا على ضبط الأمور بعد ان تحول الاستديو الى ساحة معركة وتضارب، وناشد على الهواء مباشرة الجيش التدخل كما طلب من رئيس التيار الوطني الحر التدخل لضبط مناصريه، متهما إياهم بنصب كمائن خارج المحطة لبعض جمهور "صار الوقت".

وفي هذا السياق، قالت اللجنة المركزية للاعلام والتواصل في التيار الوطني الحر في بيان لها، إنه وفيما كان طلاب من التيار الوطني الحر يشاركون في برنامج صار الوقت عبر محطة إم تي في، تم الاعتداء عليهم من بعض الجمهور ومن عناصر أمن المحطة الذين قاموا باقتياد الطلاب إلى الخارج واعتدوا عليهم بالضرب وقاموا بإطلاق النار.

وأضات اللجنة: "نطلب من مقدم الدنامج الاّ يكتفي بتسليم الكاميرات للأجهزة الأمنية، بل أن ينشر تسجيلاتها بالصوت والصورة ليطلع عليها الرأي العام، ونطلب أيضاً من كل من لديه صوراً التقطها بواسطة الهاتف أن ينشرها لتظهر حقيقة ما حصل"

ببدوره، أكد فريق عمل برنامج "صار الوقت" أن "ما حصل غير مقبول في الاستديو ولا يليق بجمهور كان يفترض ان يكون مضبوطاً"، معتذراً عما حصل على الهواء، مؤكداً أن "كل شيء سيوضع بعهدة القوى الأمنية".