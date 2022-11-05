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الجيش الإسرائيلي يحبط محاولة تهريب مخدرات إلى إسرائيل عبر الحدود المصرية

i24NEWS

دقيقة 2
محاولة تهريب مخدرات
IDFمحاولة تهريب مخدرات

حددت قوات الجيش الإسرائيلي عددا من المشتبه بهم الذين كانوا يحاولون تهريب المخدرات من الأراضي المصرية

أكدت قوات الأمن الإسرائيلية اليوم السبت، إحباط محاولة تهريب مخدرات بقيمة 1.2 مليون شاقل من مصر إلى إسرائيل.

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وحددت قوات الجيش الإسرائيلي عددا من المشتبه بهم الذين كانوا يحاولون تهريب المخدرات من الأراضي المصرية عبر الحدود، وصادروا حقيبة تم العثور فيها على ما يقرب من 31 كجم من المخدرات بقيمة تقدر بنحو 1.2 مليون شاقل أي ما يعادل (344 ألف يورو)، وتم نقلها إلى الشرطة.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أكد الشهر الماضي أنه "أحبط محاولة تنفيذ عملية تهريب مخدرات وأسلحة من ​لبنان​ الى داخل إسرائيل،وتم اعتقال مشتبهًا فيه، كما عثرت على مسدسيْن ونحو 30 كيلوغرام من المخدرات بقيمة تقدر بنحو 800 ألف شاقل". 

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