جنود الجيش الإسرائيلي يحبطون عمليات تهريب مخدرات تزيد قيمتها عن مليون شيكل

تم ضبط مخدرات بقيمة 1.2 مليون شيكل تقريبًا من المهربين

قام جنود جيش الدفاع الإسرائيلي باعتقال عدد من مهربي المخدرات الليلة (بين الجمعة والسبت) أثناء عمليات تهريب من الأراضي المصرية إلى إسرائيل.

وتم ضبط مخدرات بقيمة 1.2 مليون شيكل تقريبًا من المهربين. وبعد التعرف على المهربين، هرعت قوات الجيش الإسرائيلي إلى مكان الحادث لإحباط العملية وصادروا حقيبة تحتوي على 31 كيلوغراماً من المخدرات، وتمّ نقلها إلى شرطة إسرائيل لمزيد من الاجراءات.

في نهاية شهر آب ، أعلن الجيش الإسرائيلي عن حدوث زيادة كبيرة في حجم المحاولات الفاشلة لتهريب المخدرات والأسلحة في العام الماضي.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في ذلك الوقت ان "الجيش الإسرائيلي والقوى الأمنية يعملان على إحباط محاولات تهريب المخدرات والذخائر غير المشروعة على حدود الأردن ومصر، ويعتبر كل تهريب حدثًا أمنيًا لكل شيء ، تستعد له القوات أولاً وقبل كل شيء".