إيران تختبر بنجاح إطلاق الصاروخ "قائم 100" الحامل للأقمار الصناعية

قال الإعلام الرسمي الإيراني، اليوم السبت، إن الحرس الثوري اختبر بنجاح المرحلة الأولى دون المدارية لعملية إطلاق الصاروخ «قائم 100» التي تشمل ثلاثة مراحل. وقالت وكالة الجمهورية الإيرانية للأنباء "تجربة إطلاق حامل الأقمار الصناعية ذي المحرك الذي يعمل بالوقود الصلب اكتملت بنجاح".

وأضافت الوكالة بأن منظمة الجو فضاء التابعة للحرس الثوري الإيراني هي الجهة المصنّعة لصاروخ "قائم 100" الذي يعد أول حامل للأقمار الصناعية ثلاثي المراحل يعمل بالوقود الصلب في البلاد. وذكرت بأن قائم 100" "قادر على وضع أقمار صناعية يبلغ وزنها 80 كلغ في مدار يبعد 500 كلم عن سطح الأرض".

وأعربت الولايات المتحدة مرارا عن قلقها من إمكانية تعزيز هذا النوع من عمليات الإطلاق تكنولوجيا الصواريخ البالستية، ليصبح بمقدور الجمهورية الإسلامية إطلاق رؤوس حربية نووية.

لكن إيران تشدد على أنها لا تسعى لتطوير أسلحة نووية وبأن عمليات إطلاق الأقمار الصناعية والصواريخ التي تنفّذها هي لأغراض مدنية أو دفاعية بحتة.