طلبت المساعدة من روسيا: الأردن تخشى تصعيدًا إيرانيًا على الحدود مع سوريا

الأردن يسعى إلى تعزيز التنسيق مع روسيا لتحقيق الاستقرار في جنوب سوريا

توصلت عمان وموسكو إلى اتفاقيات بشأن زيادة التعاون على الجبهة السورية. جاء القرار في ظل تنامي النفوذ الإيراني قرب الحدود الأردنية السورية المسؤولة عن تزايد عمليات تهريب المخدرات في الآونة الأخيرة.

وتحدث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي عن الموضوع وقال إن "التنسيق ضروري ، وهذا هو محور المناقشات الموسعة مع روسيا. نحتاج إلى تحييد الأخطار المحتملة لعدم الاستقرار في منطقة جنوب سوريا".

وأضاف الصفدي في مؤتمر صحفي أن هناك حاجة للتنسيق وأن هذا كان محور المناقشات الموسعة للتصدي "لخطر تهريب المخدرات إلى الأردن وعبره، والمليشيات التي تدعم عمليات التهريب هذه، وغيرها من الأعمال العدوانية، والازدياد في البؤر الإرهابية".

وقال لافروف إن روسيا، التي ساعد تدخلها العسكري الرئيس السوري بشار الأسد في استعادة معظم الأراضي السورية من مقاتلي المعارضة خلال حرب أهلية مستمرة منذ أكثر من عشر سنوات، تدعم التوصل إلى حل سياسي لإنهاء الصراع.

في غضون ذلك، التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الذي يزور الأردن حاليًا ، بالملك عبد الله الثاني ، حيث بحث الجانبان جهود إنهاء الصراع في سوريا.