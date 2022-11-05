بعد ضغوطات إسرائيلية: رئيس بلدية الخليل يقرر وقف دفع 20 شيكل مقابل قتل كل كلب ضال

غضب إسرائيلي بعد دعوة رئيس بلدية الخليل إلى قتل وتسليم الكلاب الضالة

عرض رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة هذا الأسبوع 20 شيكل لمن يقتل أو يفرض الحجر على الكلاب الضالة في المدينة. في مقاطع الفيديو التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي ، يمكن رؤية الشباب يأخذون الكلاب الضالة ويضربونها.

https://twitter.com/i/web/status/1587847670726475776 ... This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وقال رئيس البلدية خلال مقابلة على إذاعة محلية، بان البلدية ستدفع مبلغ 20 شيكل لقاء القاء القبض على كلب ضال او قتله.

وما ان انتشرت اقواله على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى قام عشرات من المتصفحين لتلك المواقع بنشر فيديوهات ساخرة وتناوب على نشرها المئات ثم الآلاف.

وبحسب موقع واي نت التابع لصحيفة يديعوت أحرنوت : "فإنه تم التراجع عن القرار بعد ضغوط شديدة من مسؤولي الأمن الإسرائيليين الذين ضغطوا على كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية لوقف قتل الكلاب، وبدورهم مارسوا ضغوطًا شديدة على رئيس البلدية.