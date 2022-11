بعد ضغوطات إسرائيلية: رئيس بلدية الخليل يقرر وقف دفع 20 شيكل مقابل قتل كل كلب ضال

عرض رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة هذا الأسبوع 20 شيكل لمن يقتل أو يفرض الحجر على الكلاب الضالة في المدينة. في مقاطع الفيديو التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي ، يمكن رؤية الشباب يأخذون الكلاب الضالة ويضربونها.

