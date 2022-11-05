الجيش الإسرائيلي يطلق النار على فلسطينيين كانا يرشقان الحجارة على مستوطنين، قُتل أحدهما وأصيب الآخر

مقتل فلسطيني بنيران الجيش الاسرائيلي كان يلقي حجارة على سيارات مستوطنين

قتلت قوة تابعة للجيش الإسرائيلي كانت تقوم بنشاط استباقي مساء اليوم (السبت) شابا فلسطينيا رشق الحجارة باتجاه سيارات إسرائيلية بالقرب من قرية سنجيل في بنيامين ، فيما أصيب فلسطيني آخر رشق الحجارة بجروح خطيرة وعالجته قوة طبية عسكرية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن إطلاق النار وقع بالقرب من طريق سريع، بالقرب من مفرق الشرطة البريطانية. ونتيجة لإلقاء الحجارة ، ألحقت أضرار بعدد من المركبات التي كانت تسير على الطريق.

قوة من الكتيبة 890 التابعة لواء المظليين التي كانت في في كمين بالمنطقة، نفذت عملية اعتقال مشبوهة تضمنت إطلاق النار على راشقي الحجارة، أصيب اثنان منهم على النحو المذكور، وقتل أحدهم - مصعب نفال، 18 عامًا.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مقتل الشاب مصعب محمد محمود نفل (18 عاماً)، متأثراً بجروح بالغة، أصيب بها جراء إطلاق الجيش الاسرائيلي النار عليه، قرب قرية سنجل. وسلمت قوات الجيش جثمان القتيل إلى إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني.

ووقع الحادث في منطقة تعرضت فيها سيارات إسرائيلية للرشق بالحجارة. في الماضي ، أمر الجيش الإسرائيلي الجنود بالتمركز في أوقات معينة على طول المحور ، من أجل منع رشق الحجارة نفسه.