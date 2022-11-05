البحرين: "سنواصل بناء علاقاتنا مع إسرائيل حتى بعد تشكيل حكومة نتنياهو"

"سوف نتمسك باتفاقيات إبراهيم ونتوقع أن نستمر على نفس الخط في الشراكة بين البلدين"

قال المستشار الدبلوماسي لملك البحرين إن الدولة الخليجية الإسلامية الموقعة على "اتفاقات إبراهيم" ستواصل بناء علاقاتها مع إسرائيل حتى بعد تشكيل الحكومة المرتقبة بقيادة بنيامين نتنياهو.

وقال المستشار "سوف نتمسك باتفاقيات إبراهيم ونتوقع أن نستمر على نفس الخط في الشراكة بين البلدين". نريد ان ننجح معا ونواجه كل التهديدات ".

وطبعت إسرائيل، في ظل حكومة نتنياهو في عام 2020، العلاقات مع الإمارات والبحرين، حيث يهيمن القلق حيال نفوذ إيران في المنطقة على الاستراتيجية الأمنية، وذلك بموجب اتفاقيات ابراهيم التي توسطتها الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال المستشار الدبلوماسي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة إن فوز نتنياهو “طبيعي ومتوقع دائما”. وأضاف في تصريحات للصحفيين “لدينا اتفاق مع اسرائيل، وهو جزء من اتفاقيات إبراهيم، وسنلتزم باتفاقنا ونتوقع أن يستمر على نفس المسار وأن نواصل بناء شراكتنا معا”.

وتشارك دول الخليج إسرائيل القلق بشأن برامج إيران النووية والصاروخية وشبكة وكلائها الإقليميين. وتعتمد دول الخليج على الولايات المتحدة في الأمن بهذا الشأن.