الجيش الإسرائيلي يبدأ تدريبات لمدة يومين على طول الحدود الشمالية

إذا اندلعت حرب مع حزب الله فمن الممكن أن تُقصف المدن الإسرائيلية بما يتراوح بين 1500 و 3000 صاروخ يوميًا

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح الأحد، أنه بدأ تدريبات عسكرية لمدة يومين على طول الحدود الشمالية لإسرائيل.

وقال بيان الجيش إن التدريبات تهدف إلى تعزيز جاهزية القوات المتمركزة في المنطقة الحدودية وستشمل وحدات تحاكي "القدرات البرية والجوية المشتركة".

تصاعدت التوترات بين إسرائيل ولبنان مؤخرًا وسط الخلاف حول حقوق استغلال حقول الغاز البحرية. ومع ذلك، تم تخفيض مستوى التأهب على الحدود الشمالية الشهر الماضي بعد دخول اتفاقية الحدود البحرية التاريخية بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ.

ولا يزال البلدان في حالة حرب رسميًا والاتفاقية لا تتعلق بالحدود البرية. لطالما شكل حزب الله المدعوم من إيران أكبر تهديد عسكري لحدود إسرائيل الشمالية، مع ترسانة تقدر بنحو 150 ألف صاروخ وقذيفة يمكنها الوصول إلى أي مكان في البلاد.

وفقًا للتقديرات العسكرية الأخيرة، إذا اندلعت حرب مع حزب الله، فمن الممكن أن تُقصف المدن الإسرائيلية بما يتراوح بين 1500 و 3000 صاروخ يوميًا، في حين أن عدد الضحايا قد يصل إلى الآلاف. تشير تقييمات أخرى إلى أن الجماعت العسكرية الموالية لإيران المتمركزة في سوريا يمكن أن تنضم إلى حزب الله في حالة نشوب صراع، باستخدام صواريخها وطائراتها المسيّرة الهجومية.