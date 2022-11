إسرائيل: متحف جديد يروي قصة الأبطال اليهود في الحرب العالمية الثانية

واحد من كل 10 أشخاص يهود تقريبا، انضم طوعا وبسرية تامة، عام 1939 إلى جيش الحلفاء، لمحاربة النازيين. تنوّعت رتبهم العسكرية، ابتداء من الجنرالات المتواضعين إلى الجنرالات المتميزين. وحظي العديد منهم بتكريم لبسالتهم، بما في ذلك بأكثر الميداليات تقديرا، في بلادهم.

"أكثر من 1.5 مليون جندي يهودي قاتلوا بسريّة في الجيوش، مع الثوار،" قال العميد المتقاعد تسفيكا كانتور.

وقتل منهم أكثر من 250000 في القتال. لا أحد يتحدث عن ذلك. لا أحد يعرف عن ذلك".

لكن هذه الصورة، على وشك التغيير حيث سيتم افتتاح متحف جديد مخصص للجندي اليهودي في الحرب العالمية الثانية. يقع في متحف سلاح المدرّعات الإسرائيلي في اللطرون، في منتصف الطريق بين القدس وتل أبيب، ومن المقرر افتتاحه في مايو/أيار من العام المقبل.

"ما نحاول القيام به هنا ،" أوضح كانتور، مدير المتحف، "هو إخبار القليل عما حدث، وتغيير القليل من معرفتنا بأنفسنا".

يعتقد كانتور أنه بوسع كل عائلة أن تجد ما يربطها مع معروضات المتحف.

الحقيقة الصارخة هي أنه لم يكن من الممكن أن يتحقق أي من انتصارات إسرائيل بدون أولئك الذين قاتلوا في الحرب العالمية الثانية ثم تطوعوا للقدوم والقتال من أجل إسرائيل خلال حرب الاستقلال. قاتل هؤلاء المحاربون القدامى في كل فرع من فروع الجيش الإسرائيلي الناشئ، من المشاة إلى سلاح الجو، الذي كان يديره بشكل شبه حصري طيارون يهود أجانب، معظمهم أمريكيون وكنديون وجنوب أفريقيون، ممن راكموا خبرات قتالية في الحرب العالمية الثانية.