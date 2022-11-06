إسرائيل: متحف جديد يروي قصة الأبطال اليهود في الحرب العالمية الثانية

"أكثر من 1.5 مليون جندي يهودي قاتلوا بسرية. قتل منهم أكثر من 250000 في المعارك. لا أحد يتحدث عن ذلك"

واحد من كل 10 أشخاص يهود تقريبا، انضم طوعا وبسرية تامة، عام 1939 إلى جيش الحلفاء، لمحاربة النازيين. تنوّعت رتبهم العسكرية، ابتداء من الجنرالات المتواضعين إلى الجنرالات المتميزين. وحظي العديد منهم بتكريم لبسالتهم، بما في ذلك بأكثر الميداليات تقديرا، في بلادهم.

"أكثر من 1.5 مليون جندي يهودي قاتلوا بسريّة في الجيوش، مع الثوار،" قال العميد المتقاعد تسفيكا كانتور.

وقتل منهم أكثر من 250000 في القتال. لا أحد يتحدث عن ذلك. لا أحد يعرف عن ذلك".

لكن هذه الصورة، على وشك التغيير حيث سيتم افتتاح متحف جديد مخصص للجندي اليهودي في الحرب العالمية الثانية. يقع في متحف سلاح المدرّعات الإسرائيلي في اللطرون، في منتصف الطريق بين القدس وتل أبيب، ومن المقرر افتتاحه في مايو/أيار من العام المقبل.

"ما نحاول القيام به هنا ،" أوضح كانتور، مدير المتحف، "هو إخبار القليل عما حدث، وتغيير القليل من معرفتنا بأنفسنا".

يعتقد كانتور أنه بوسع كل عائلة أن تجد ما يربطها مع معروضات المتحف.

الحقيقة الصارخة هي أنه لم يكن من الممكن أن يتحقق أي من انتصارات إسرائيل بدون أولئك الذين قاتلوا في الحرب العالمية الثانية ثم تطوعوا للقدوم والقتال من أجل إسرائيل خلال حرب الاستقلال. قاتل هؤلاء المحاربون القدامى في كل فرع من فروع الجيش الإسرائيلي الناشئ، من المشاة إلى سلاح الجو، الذي كان يديره بشكل شبه حصري طيارون يهود أجانب، معظمهم أمريكيون وكنديون وجنوب أفريقيون، ممن راكموا خبرات قتالية في الحرب العالمية الثانية.

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بعض الدبابات الأولى للجيش الإسرائيلي سُرقت بالفعل، أو "تبرع بها" جنود بريطانيون فروا للقتال مع اليهود. انضموا إلى جيش متعدد اللغات.

"في الكتيبة الأولى من سلاح المدرعات في جيش الدفاع الإسرائيلي، كان الناس يتحدثون البولندية والروسية واليديشية"، قال اللواء المتقاعد حاييم إيريز، الذي يرأس مؤسسة بناء المتحف. "لم يعرف أي منهم اللغة العبرية، لكنهم عرفوا كيف يطلقون النار وكيف ينتصرون."

وقال إن هذا المزيج "مهم ولم يتم تدريسه بشكل صحيح حتى الآن".

تم تسمية المتحف على اسم حاييم هرتسوغ، والد رئيس الدولة الحالي يتسحاك هرتسوغ. خرج حاييم هرتسوغ، ابن الحاخام الأكبر لإيرلندا وفي وقت لاحق في فلسطين الانتدابية، من الحرب العالمية الثانية كرائد في الجيش البريطاني، وأنهى حياته المهنية في الجيش الإسرائيلي كجنرال، بعد أن خدم أيضًا كرئيس للمخابرات العسكرية.

كان الرائد حاييم هرتسوغ ضابط مخابرات في الجيش البريطاني، ووصل إلى معسكر اعتقال بيرغن بيلزن. لقد فعل الكثير من الأشياء في الجيش البريطاني ونقل معرفته إلى الجيش الإسرائيلي الفتي في حينه.

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سيشتمل مركز العرض في المتحف على ستة أجنحة، سيركز أحدها على الحرب في أوروبا الشرقية، وعلى وجه الخصوص الجيش الأحمر، وسيركز الآخر على الجيش الأمريكي. ستتعامل الأجنحة الأخرى مع عناوين مختلفة أولاها السنوات الأولى للحرب، ونشاط اليهود في صف الثوار والعمل السري، والمتطوعون اليهود في فلسطين الخاضعة للانتداب البريطاني، بالإضافة إلى جناح يوفر مقدمة للموضوع.

في حين أن مأساة الهولوكوست ستبقى إلى الأبد المحور الرئيسي لقصة اليهود في الحرب العالمية الثانية، يظهر المتحف أنه حتى في أكثر أوقاتهم حلكة، برزت هناك الكثير من البطولات والشجاعة اليهودية.

المتحف متاح بالفعل على الإنترنت باللغات العبرية والإنجليزية والروسية. يتضمن الموقع قاعدة بيانات للأسماء قابلة للبحث، مرفقة بإمكانية الإضافة إليها.