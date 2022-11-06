إيران : احتجاجات جديدة في جامعات ومحافظة كردستان

من جهتها، قالت منظمة حقوقية أخرى هي "هنكاو"، إنّ "القوات الأمنية فتحت النيران اليوم الأحد على محتجّين"

شهدت إيران، اليوم الأحد، اندلاع احتجاجات جديدة في جامعاتٍ في شمال غربي البلاد ذي الغالبية الكردية، في استمرارٍ للحركة المناهضة للنظام التي بدأت قبل نحو شهرين.

وتعرف الإحتجاجات الحالية انتشارا في جميع أنحاء البلاد، عبر الطبقات الاجتماعية والجامعات والشوارع وحتى المدارس، كما لم تُظهر أيّ بوادر للتراجع في ظلّ ارتفاع عدد القتلى إلى 200، وفقاً لإحدى المنظمات الحقوقية.

ومن جهتها، قالت منظمة حقوقية أخرى هي "هنكاو"، إنّ "القوات الأمنية فتحت النيران اليوم الأحد على محتجّين في بلدة مريوان في محافظة كردستان، ما أدى إلى إصابة 35 شخصاً. ولم يكن من الممكن التحقّق فوراً من الحصيلة".

واندلعت هذه الاحتجاجات على أثر وفاة الطالبة الكردية نسرين قادري في طهران. التي تتحدّر من مريوان، والتي توفيت أمس السبت بعدما ضربتها الشرطة على رأسها، حسبما أفادت "هنكاو".

وكانت دول مجموعة السبع قد نددت في بيان، الجمعة المنصرم، بـ"الاستخدام الوحشي وغير المناسب للقوة" للسلطات الإيرانية والنشاط "المزعزع للاستقرار" الذي قالت إن طهران تمارسه في العالم، كما أعربت عن دعمها للاحتجاجات المستمرة في إيران.

وتتطلع الولايات المتحدة إلى إخراج إيران من لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة (CSW) المكونة من 45 عضوًا على خلفية انتهاك الحكومة لحقوق المرأة والقمع الوحشي للاحتجاجات.