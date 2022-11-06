نتنياهو خلال كلمته بذكرى رابين:"يجب الخروج من الخنادق والعمل سوية"

رئيس الحكومة الاسرائيلية المنتخب يدعو "الى العمل المشترك بين الأطراف السياسية

قال رئيس المعارضة ورئيس الحكومة المنتخب بنيامين نتنياهو في كلمته خلال مراسم إحياء ذكرى رئيس الحكومة الراحل يتسحاك رابين الـ27 :"بعد انتهاء المعركة الانتخابية، بعد زوال غبار المشاحنات بين المعسكرات- يجب الخروج من الخنادق ومعرفة كيفية العمل سوية".

وأضاف نتنياهو:"الخلافات بالرأي لن يختفي- وهذا جيد. في عدد من المجالات يوجد لدينا نقاشات حادة، والتي يجب أن نديرها بمسؤولية والتصرف بحذر. النضال الأيدلوجي هو أحد أسس الديموقراطية. مسموح النقاش، يجب ألا نتفق على كل شيء، لكن في المقابل، يجب أن نعرف على ما يجب أن نتفق عليه، وعلى ما يجب أن يتفق عليه غالبيتنا".

وتابع "أيام معدودة بعد الانتخابات وقرار الشعب، وهي سمات مميزة للديموقراطية الإسرائيلية- نحيي ذكرى هذه الجريمة المروعة للمرحوم إسحق رابين. عمل عنيف ومثير للاشمئزاز وكان هجوما قاتلا على الديموقراطية. اغتيال سياسي هو تعبير مروع عن التعصب البشري. اسحق رابين كان وطنيا وله انجازات كثيرة في تاريخ البلاد، محب للوطن. الرصاص الذي أودى بحياته يجبرنا بأن نتذكر بأنه قوة القبضة لن تستبدل في الديموقراطية بقوة الإقناع".

وتطرق رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته يائير لابيد الى نتائج الانتخابات الأخيرة خلال كلمه له بنفس المناسبة وقال :"هذه المراسم التذكارية لإسحق رابين تقام بعد أيام من ذهاب دولة إسرائيل الى انتخابات وعادت منها مجددا منقسمة، غاضبة، ومجددا تهدد بالانقسام ، مجددا غاضبة، مجددا تهدد بالانقسام لـ’نحن وهم’، فقط نحن. مقتل رابين كان محاولة اغتيال لفكرة الحياة المشتركة".